        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de bir kişi 6 ay önce evlendiği karısını öldürdükten sonra intihar etti

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kişi karısını tüfekle öldürdükten sonra intihar etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 07:31 Güncelleme: 07.10.2025 - 08:40
        Denizli'de bir kişi 6 ay önce evlendiği karısını öldürdükten sonra intihar etti
        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kişi karısını tüfekle öldürdükten sonra intihar etti.

        İncilipınar Mahallesi 1253 Sokak'taki 5 katlı apartmanda yaşayanlar, binanın üçüncü katındaki daireden silah sesleri gelmesi üzerine polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

        Olay yerine gelen ekipler, Tunay A'nın (42) 6 ay önce evlendiği tespit edilen karısı Keziban A'yı (42) tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiğini belirledi.

        Cenazeler, otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.

        Keziban A'nın oğlunun da evde yaşadığı ve olay saatinde dışarıda olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

