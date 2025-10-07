Denizli'de bir kişi 6 ay önce evlendiği karısını öldürdükten sonra intihar etti

Keziban A'nın oğlunun da evde yaşadığı ve olay saatinde dışarıda olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen ekipler, Tunay A'nın (42) 6 ay önce evlendiği tespit edilen karısı Keziban A'yı (42) tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiğini belirledi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kişi karısını tüfekle öldürdükten sonra intihar etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.