GÜNCELLEME - Denizli'de silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Polis ekipleri, Bursa'da yaşadığı öğrenilen zanlıyı olay yerine yakın saklandığı bir evde yakaladı.

Sağlık ekipleri, Kadir Kaya'nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi, yaralanan Zeki ve Tahir Önel ise ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu üç kişinin peşinden ateş etmeye devam eden E.Ş, bölgeden uzaklaştı.

Araçtan inen şüpheli, tüfekle kamyonete ateş açtı. Bunun üzerine kamyonetten inen Kadir Kaya (32), Zeki Önel (39) ile Tahir Önel (38) yaya kaçmaya başladı.

