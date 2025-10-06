Denizli'de çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çöp kamyonunun çarptığı kadın yaşamını yitirdi.
E.A. idaresindeki 20 PK 294 plakalı Pamukkale Belediyesine ait çöp kamyonu, Karşıyaka Mahallesi'nde sokakta yürüyen Atiye Kabaklı'ya (63) çarptı.
Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler Kabaklı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri sürücüyü gözaltına aldı.
