        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çöp kamyonunun çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 20:43 Güncelleme: 06.10.2025 - 20:43
        Denizli'de çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti
        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çöp kamyonunun çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

        E.A. idaresindeki 20 PK 294 plakalı Pamukkale Belediyesine ait çöp kamyonu, Karşıyaka Mahallesi'nde sokakta yürüyen Atiye Kabaklı'ya (63) çarptı.

        Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler Kabaklı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Polis ekipleri sürücüyü gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

