        Denizli Haberleri

        Denizli'de ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 21:57 Güncelleme: 08.11.2025 - 21:57
        Denizli'de ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hastanede hayatını kaybetti.

        Sudenaz Sargın (21) idaresindeki 20 AFF 803 plakalı otomobil, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı.

        Çevredekilerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü Sargın, sağlık ekibince kaldırıldığı Servergazi Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

