Denizli'de ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hastanede hayatını kaybetti.
Sudenaz Sargın (21) idaresindeki 20 AFF 803 plakalı otomobil, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı.
Çevredekilerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Sargın, sağlık ekibince kaldırıldığı Servergazi Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.
