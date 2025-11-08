Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 21 şüpheli tutuklandı

        Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 21 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 12:18 Güncelleme: 08.11.2025 - 12:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 21 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 21 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde bulunduranların yakalanmasına yönelik 1-7 Kasım tarihlerinde çalışma yaptı.

        Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı.

        Adreslerde yapılan aramalarda, 15 bin 571 sentetik uyuşturucu, 626 sentetik ecza, 109 uyuşturucu hap, 50 gram metamfetamin, 30 gram eroin, 26 gram skunk, 2 gram kokain, ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 17 bin 970 lira ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 21 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Pazar yerinde çatışma! 2 ölü, 5 yaralı
        Pazar yerinde çatışma! 2 ölü, 5 yaralı
        Maaş zammında hesaplar değişti
        Maaş zammında hesaplar değişti
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Soruşturma başlatıldı! Özel hastanede usulsüzlük ve darp iddiası!
        Soruşturma başlatıldı! Özel hastanede usulsüzlük ve darp iddiası!
        Selanik'teki Atatürk Evi ziyarete açılıyor
        Selanik'teki Atatürk Evi ziyarete açılıyor
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Sokaktaki kedileri besleyen iş insanına feci darp!
        Sokaktaki kedileri besleyen iş insanına feci darp!
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        2 kadın hayatını kaybetti, 4 yaralı! Kahreden kaza kamerada!
        2 kadın hayatını kaybetti, 4 yaralı! Kahreden kaza kamerada!
        İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor 11'i!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Öğleden sonra birçok kentte sağanak var... Yurdumuzda hava durumu!
        Öğleden sonra birçok kentte sağanak var... Yurdumuzda hava durumu!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor
        İstanbul'a altın madalya!
        İstanbul'a altın madalya!
        Yaklaşık 2 milyon kişi 2. üniversitesini okuyor
        Yaklaşık 2 milyon kişi 2. üniversitesini okuyor
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler

        Benzer Haberler

        Lösemi hastası 9 yaşındaki Taha Mert bir yıllık hastane tedavisiyle sağlığı...
        Lösemi hastası 9 yaşındaki Taha Mert bir yıllık hastane tedavisiyle sağlığı...
        Kuralları hiçe sayan sürücüler kameralara yakalandı
        Kuralları hiçe sayan sürücüler kameralara yakalandı
        Denizli'de yanmaya başlayan halk otobüsünde facia ucuz atlatıldı Halk otobü...
        Denizli'de yanmaya başlayan halk otobüsünde facia ucuz atlatıldı Halk otobü...
        Çardak Havaalanında uçak kaza kırım tatbikatı yapıldı
        Çardak Havaalanında uçak kaza kırım tatbikatı yapıldı
        Başkan Erdoğan meclis üyelerine "Biz bir aileyiz" diye seslendi DTO Başkanı...
        Başkan Erdoğan meclis üyelerine "Biz bir aileyiz" diye seslendi DTO Başkanı...
        Vatikan heyeti, Papa'nın ziyareti öncesi Denizli'ye geldi
        Vatikan heyeti, Papa'nın ziyareti öncesi Denizli'ye geldi