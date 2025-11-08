Denizli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 21 şüpheli tutuklandı

Adreslerde yapılan aramalarda, 15 bin 571 sentetik uyuşturucu, 626 sentetik ecza, 109 uyuşturucu hap, 50 gram metamfetamin, 30 gram eroin, 26 gram skunk, 2 gram kokain, ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 17 bin 970 lira ele geçirildi.

