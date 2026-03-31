        Denizli'de mantar arayan kişi ormanda maymun buldu

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde mesire alanında mantar toplamaya çıkan kişi maymunla karşılaştı.

        Giriş: 31.03.2026 - 13:17 Güncelleme:
        Kınıklı Mahallesi'ndeki Çamlık mesire alanına kuzugöbeği mantarı toplamaya giden Nizamettin Yiğit, ormanlık alanda başıboş dolaşan bir maymun gördü.

        Yiğit, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekiplerine bildirdi. Ekiplerin bölgeye ulaşmasına kadar maymunu oyalamak isteyen Yiğit, yanındaki simitle hayvanı besledi.

        O anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Yiğit, maymunu simitle oyalamasını ve durumu anlatmasını kayda aldı.

        İhbar üzerine bölgeye gelen DKMP ekiplerinin yakalamaya çalıştığı maymun, ormanlık alana kaçtı. Ekipler, örümcek maymunu olduğu öğrenilen hayvanı yakalamak için çalışma başlattı.

        Öte yandan 26 Mart'ta da Çivril ilçesi Yakacık Mahallesi'nde arıcılık yapan bir kişi ağaçta 2 maymun gördüğü bilgisini DKMP ekiplerine bildirmiş, bir gün arayla yakalanan maymunlar koruma altına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD Savunma Bakanı'yla ilgili ABD'yi sarsan iddia
        ABD Savunma Bakanı'yla ilgili ABD'yi sarsan iddia
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        Bir ayda bitmesi gereken savaşta, biten İran değil efsaneler oldu
        Bir ayda bitmesi gereken savaşta, biten İran değil efsaneler oldu
        AVM'de 18 yaş altına yasak
        AVM'de 18 yaş altına yasak
        Haydi bastır gönüller coşsun!
        Haydi bastır gönüller coşsun!
        Eşini, kayınvalidesini, kayınpederini ve kayınbiraderini öldürdü! Eve gidip uyudu!
        Eşini, kayınvalidesini, kayınpederini ve kayınbiraderini öldürdü! Eve gidip uyudu!
        A Milli Takım'ın rakibi Kosova nasıl bir takım?
        A Milli Takım'ın rakibi Kosova nasıl bir takım?
        "Metrekareye 97 kilo yağış düştü"
        "Metrekareye 97 kilo yağış düştü"
        "İsrail bölgeyi cehenneme çevirdi"
        "İsrail bölgeyi cehenneme çevirdi"
        Karahan'dan rezerv açıklaması
        Karahan'dan rezerv açıklaması
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Müslüm Gürses’in hologramı, 5G ile AKM sahnesinde
        Müslüm Gürses’in hologramı, 5G ile AKM sahnesinde
        Pembe ay 1 Nisan'da görülecek!
        Pembe ay 1 Nisan'da görülecek!
        Robert Pattinson ile tanıştı
        Robert Pattinson ile tanıştı
        Üniversitede taciz skandalı! Meslekten men edildi!
        Üniversitede taciz skandalı! Meslekten men edildi!
        Ünlü oyuncunun gözyaşları
        Ünlü oyuncunun gözyaşları
        Estetiğin son çılgınlığı: Kadavradan dolgu
        Estetiğin son çılgınlığı: Kadavradan dolgu
        TCMB, döviz karşılığı TL swap işlemlerine başladı
        TCMB, döviz karşılığı TL swap işlemlerine başladı
        Franco'nun uğurlu eliyle gitmiştik
        Franco'nun uğurlu eliyle gitmiştik

        Benzer Haberler

        Denizlili yüzücü Ahmet Mete tarih yazdı
        Denizlili yüzücü Ahmet Mete tarih yazdı
        Mantar aramak için çıktığı doğada maymun buldu DKMP ekipleri gelene kadar m...
        Mantar aramak için çıktığı doğada maymun buldu DKMP ekipleri gelene kadar m...
        Başkan Tatık; "Yanlışın üstü örtülemez"
        Başkan Tatık; "Yanlışın üstü örtülemez"
        Buldan'ın sevilen esnafı evinin mutfağında ölü bulundu
        Buldan'ın sevilen esnafı evinin mutfağında ölü bulundu
        Denizlili basın mensuplarına "Sosyal Medyada Etkili İçerik Üretimi" eğitimi...
        Denizlili basın mensuplarına "Sosyal Medyada Etkili İçerik Üretimi" eğitimi...
        Merkezefendi'de Kısa Oyunlar Festivali sanat dolu anlara sahne oldu
        Merkezefendi'de Kısa Oyunlar Festivali sanat dolu anlara sahne oldu