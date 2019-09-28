53 yıl sonra mezun oldukları okulda buluştular

- DENİZLİ'nin Babadağ ilçesindeki Atatürk İlkokulu'ndan 1966 yılında mezun olan 77 kişi, aynı okulda tekrar buluştu. Duygusal anların yaşandığı buluşmada eski mezunlar, ders zilinin çalmasıyla 53 yıl önce eğitim gördükleri sınıfa tekrar girerek dönemin öğretmeniyle temsili ders yaptı.

Babadağ ilçesindeki Atatürk İlkokulu'ndan 1966 yılında mezun olan iş insanları Mesut Semerci, Sait Atıcı, Nail Durmaz, Vasıf Alkan, Rıza Sezen ve Burhan Oduncu, bir araya gelerek ilkokuldaki arkadaşlarını toplamak için organizasyon yaptı. Sosyal medyayı da kullanan iş insanları, aynı dönemde mezun oldukları arkadaşlarını tek tek bularak iletişime geçti, yeniden okullarında buluşup aynı sıraya oturmayı teklif etti. Organizasyonun tamamlanmasının ardından, Babadağ Atatürk İlkokulu öğrencisi 77 kişi, 53 yıl sonra okul bahçesinde yeniden bir araya geldi. Dönemin sınıf öğretmeni Serpil Özünlü'nün de yer aldığı buluşmada, duygusal anlar yaşandı. Yıllardır görüşemeyen sınıf arkadaşları, birbirlerine sarılarak hasret giderdi. Okul bahçesinde İstiklal Marşı okuyan grup, ders zilinin çalmasının ardından, sınıflarına girip eski sıralarına yeniden oturdu. Sınıf öğretmeni Özünlü'nün yoklama alması, gülümseten anlara sahne oldu. Karşılıklı hediyeleşmelerin ardından, 53 yıl önceki hatıra fotoğrafının aynısı yeniden çektirildi. Daha sonra ilçeyi gezen grup, gelecek yıl yeniden buluşmak üzere vedalaştı.



DENİZLİ 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:29

GÜNEŞ 06:49

ÖĞLE 13:00

İKİNDİ 16:22

AKŞAM 19:00

YATSI 20:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.