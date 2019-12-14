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Köfteci Yusuf 99. şubesini Denizli’de açtı

İHA

Bursa’da 23 yıl önce 4 masalı dükkandan Avrupa’nın en büyük köfte fabrikası olan Köfteci Yusuf, Türkiye’de 7 bini aşkın personeliyle hizmetlerini kesintisiz bir şekilde sürdürüyor. Köfteci Yusuf son olarak Denizli’nin Tavas ilçesinde açtığı Hesaplı Kasap ve Köfteci Yusuf Şubesi ile Denizli’deki şube sayısını 2’ye çıkardı. Türkiye genelinde ise 99. Köfteci Yusuf şubesi hizmete girdi.
Türkiye’nin birçok noktasında açtığı şubeler ile şube sayısı 100’e dayanan Köfteci Yusuf hizmetlerini hız kesmeden sürdürüyor. Köfteci Yusuf bünyesinde yer alan Hesaplı Kasap, müşterilerin büyük ilgisini görürken, Hesaplı Kasap’lardan tüm et ürünlerini dileyen müşteriler uygun fiyatlara satın alabiliyor.
2019 yılında Türkiye genelinde 70 milyon kişinin yemek yediği Köfteci Yusuf’a olan ilgi her geçen büyürken, 2020 yılında 200 şube ve 14 bin çalışan hedefinin yanı sıra Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde bayrağımızı dalgalandırmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Yalın ve sade kalarak kaliteden ödün vermeyen Köfteci Yusuf Türkiye’nin tüm noktasındaki şubelerinde; hızlı servis, ekonomik fiyat ve lezzetli ürünleriyle Türkiye’de köfte denince ilk akla gelen yer olmayı başarırken düşük kar elde ederek hızlı, ekonomik ve kaliteli hizmet anlayışını tüm şubelerinde sürdürüyor.

DENİZLİ

14 Aralık 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:37
  • GÜNEŞ 08:04
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  • İKİNDİ 15:32
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