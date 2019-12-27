Patronunu öldürdüğü ileri sürülen çoban yakalandı

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, çalıştığı küçükbaş hayvan çiftliğinin sahibi Fatih Kürşad Yağcı'yı (37), besihanede tabancayla öldürüp, kaçtığı ileri sürülen A.Ç. (17) memleketi Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yakalandı.

Çivril'e bağlı Çıtak Mahallesi'nde, küçükbaş hayvan çiftliği bulunan Fatih Kürşad Yağcı, geçen 25 Aralık günü, besihanesine gelen komşuları tarafından ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, Yağcı'nın başından tabancayla vurularak, öldürüldüğünü belirledi. Yağcı'nın içinde yüklü miktarda para olan otomobilinin de kayıp olduğu ortaya çıktı. Çok yönlü araştırma başlatan jandarma, Fatih Kürşad Yağcı'nın çiftliğinde çoban olarak çalışan A.Ç.´nin olaydan sonra ortadan kaybolduğunu saptadı. Katil zanlısı olarak aranan A.Ç. dün memleketi Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Yavaşlar Mahallesi'ndeki evine girdiği sırada yakalandı. Gözaltına alınan Yağcı'nın otomobili de aynı mahallede park halinde bulundu. A.Ç.'nin sorgusu sürüyor.



DENİZLİ 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:43

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