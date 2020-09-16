HES kodu olmadan yolcu taşıyan otobüsler seferden men edildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)-DENİZLİ'de HES kodu olmadan yolcu taşıdığı belirlenen iki şehirlerarası yolcu otobüsüne, 10 gün seferlerden men cezası verildi.

Denizli Valiliği'nden yapılan açıklamada, 14 ve 15 Eylül'de koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde, 2 şehirler arası yolcu otobüsünün HES kodu olmadan yolcu kabul ettiğinin tespit edildiği duyuruldu.

Sürücüye idari para cezası uygulandı. Otobüsler 10 gün süreyle seferden men edildi. Denizli Valisi Ali Fuat Atik de sosyal medya hesabından kararı paylaşarak, "Tedbirlere uymayan toplum sağlığını hiçe sayanlara geçit verilmeyecek. Mücadelede birlik olalım" mesajını paylaştı. DHA-Genel Türkiye-Denizli / Merkez Deniz TOKAT

2020-09-16 19:11:15



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.