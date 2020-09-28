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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Silah kaçakçılarını KOM durdurdu

İHA

Silah kaçakçılarını KOM durdurdu

Denizli’de silah kaçakçılığı yapmak isteyen şahıslara yönelik 4 farklı operasyon düzenledi.
Operasyonlar kapsamın 4 şahıs gözaltına alınırken parçalar halinde tüfek iğnesi, namlu, gövde ve tetik mekanizmalarının yanı sıra uyuşturucu madde ele geçirildi.
Denizli’de silah kaçakçılığı yapmak isteyen şahıs ve organizasyonları polis ekipleri durdurdu. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri organize suçlarda ruhsatsız silah taşımak ve bulundurmak isteyen şahısları takibe aldı. 4 farklı operasyon düzenleyen KOM ekipleri 4 şahsı gözaltına aldı. ayrıca operasyonlar kapsamında av tüfeği iğnesi, namlu, gövde, tetik mekanizmalarından oluşan 544 adet silah malzemesi, 11 ruhsatsız tüfek, ruhsatsız tabanca, 6 adet fişek, 2 adet muşta, bıçak ve 15 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 1’i tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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