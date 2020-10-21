Ahırda şarap üretimine gözaltı

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Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ´nin Tavas ilçesinde, ahırda 400 litre şarap üreten H.U. gözaltına alındı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Tavas ilçesindeki ahırda şarap üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Bu sabah Hırka Mahallesi´nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, H.U.´yu yakalayarak gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda ahır bölümünde şişe ve bidonlar içerisinde 400 litre şarap ele geçirildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Tavas Deniz TOKAT

2020-10-21 11:47:03



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