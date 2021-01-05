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Denizli dip bucak dezenfekte ediliyor Büyükşehir ekipleri ilçelerde dezenfekte çalışması gerçekleştirdi

İHA

Denizli dip bucak dezenfekte ediliyor Büyükşehir ekipleri ilçelerde dezenfekte çalışması gerçekleştirdi

Korona virüs tedbirlerini sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, dezenfeksiyon seferberliğine ilçelerde devam etti. Büyükşehir ekipleri Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinin ardından Denizli'nin 19 ilçesindeki işyerlerinde dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Pandemi sürecinin ilk gününden itibaren korona virüse karşı aldığı tedbirleri düzenli bir şekilde sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi ilçelerde de dezenfeksiyon çalışması yaptı. Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri bu kapsamda Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinin ardından Acıpayam, Babadağ, Baklan, Bekilli, Beyağaç, Bozkurt, Buldan, Çal, Çameli, Çardak, Çivril, Güney, Honaz, Kale, Sarayköy, Serinhisar ve Tavas ilçe merkezlerinde bulunan tüm işyerlerini dezenfekte etti. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlı virüsidal etkili biyosidal ürünlerle işyerlerinde hijyen çalışması gerçekleştirildi. Dezenfeksiyon çalışmaları 12 kişilik 6 farklı ekip tarafından yaklaşık 3 haftada tamamlandı. Çalışma esnaf tarafından memnuniyetle karşılandı.

"Maske, mesafe ve hijyen"
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, salgına karşı aldıkları tedbirleri esnetmeden sürdürdüklerini, atılan her adımın daha sağlıklı bir şehir için olduğunu söyleyen Başkan Zolan, “Hemşehrilerimiz maske, mesafe ve hijyen kurallarına hassasiyetle uymaya devam etmeli. İnşallah salgının üstesinden hep birlikte gelip, daha güzel ve sağlıklı günlere kavuşacağız. Bu güzel şehrimize ayrım yapmaksızın yine herkesi kucaklayarak hizmet etmeye devam edeceğiz. Allah'ım yarınımızı bugünden daha güzel eylesin” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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