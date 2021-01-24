Denizli'de, dağda mahsur kalan 3 kişi için arama- kurtarma çalışması başlatıldı

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Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, yürüyüş için çıktıkları dağda dönüş yolunu kaybeden 3 kişi için aramakurtarma çalışması başlatıldı.

Başkarcı Mahallesi'nden İsrafil Deresi mevkisine doğru yürüyüşe çıkan 3 kişi, akşam saatlerinde dönüş yolunu kaybetti. Durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildiren kişiler yardım istedi. İhbarın ardından dağda kaybolduğu belirtilen kişiler için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekiplerince bölgede aramakurtarma çalışması başlatıldı. Ekiplerin Teras mevkisinde araçlarını bıraktığı, kayıp 3 kişiyi bulmak için yaya olarak çalışmalara devam ettiği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Merkez Deniz TOKAT

2021-01-24 23:31:49



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