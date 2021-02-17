Tarihi eser kaçakçıları suçüstü yakalandı

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Buldan’da tarihi eser kaçakçıları jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Uzun süreli takip sonucu yakalanan 4 şüpheliden çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Buldan İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı’na bağı ekipler, 4 şüpheliyi tarihi eser kaçakçılığı yaptığı şüphesiyle uzun süre takibe aldı. Yapılan titiz çalışmalar sonrası ekipler şüphelilerin kaçakçılık yapmaya gideceği yeri Bölmekaya’da tespit ederek gelmelerini bekledi. 4 şüpheli beklenen yere geldiği sırada tarihi eserleri kaçıracağı anda suçüstü yakalandı. Şüpheliler yanlarındaki çok sayıda tarihi eserlerle beraber karakola götürüldü. Gözaltına alınan 4 kişi ile ilgili olarak adli işlem başlatıldı.

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