Başkan Doğan’ın Regaip Kandili mesajı

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı. Manevi dünyamızda önemli bir yeri olduğuna değinen Doğan, “Kardeşlik ve birliğin güçlenmesine gayret göstermeliyiz” dedi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Regaip Kandili mesajı yayımladı. Regaip Kandili’nin barış, huzur ve adaletli günlerin başlangıcına vesile olmasını temenni eden Başkan Doğan, “Dostluk, kardeşlik, dayanışma, paylaşma, refah ve birlik, beraberlik duygularımızın daha da öne çıktığı, manevi dünyamızda önemli bir yeri bulunan Regaip Kandili kutsal, önemli ve özel bir gecedir. Bir kez daha Regaip Kandili’ne ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu anlamlı günde bizler de sevgi ve gönül huzuru ortamının kurulmasına, kardeşlik ve birliğin güçlenmesine gayret göstermeliyiz. Bu duygu ve düşünceler ile Tüm İslam âleminin, Merkezefendili ve Denizlili hemşerilerimin Regaip Kandili’ni kutluyor, barış, huzur, sağlık, mutlu ve adaletli günlerin başlangıcına vesile olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

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