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Uyuşturucudan öldüğü ileri sürülen kişinin ölüm nedeni otopside ortaya çıkacak

DHA

Uyuşturucudan öldüğü ileri sürülen kişinin ölüm nedeni otopside ortaya çıkacak


Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde,  Himmet Şahin (31), kız arkadaşı D.D.  tarafından  evinde ölü bulundu. Uyuşturucu madde kullanımına bağlı olarak yaşamını yitirdiği iddia edilen Şahin´in cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı.
Olay, bugün saat 12.00 sıralarında Fesleğen Mahallesi 1012 Sokak'ta bulunan bir apartmanın 3. katındaki dairede meydana geldi. Himmet Şahin, birlikte yaşadığı kız arkadaşı D.D. tarafından yatağında hareketsiz halde bulundu. D.D.'nin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Şahin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Evde yapılan aramada ise uyuşturucu madde tüketiminde kullanılan çeşitli materyaller bulundu. Uyuşturucu madde kullanımına bağlı yaşamını yitirdiği iddia edilen Şahin'in kesin ölüm sebebinin otopsiden sonra belli olacağı bildirildi.
NARKOTİK KÖPEĞİYLE EVİ ARADILAR
Polis ekipleri, Şahin'in cenazesinin otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırılmasının ardından evinde, özel eğitimli narkotik köpeği `Jiby'le arama yaptığı ve uyuşturucu maddeye rastlanmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT
2021-02-28 17:13:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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