Yukatel Denizlispor - Medipol Başakşehir maçının ardından

Kocaman: Maçın ilk yarısında biraz daha ritmimiz düşüktüDeniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - Spor Toto Süper Lig'de Yukatel Denizlispor'la deplasmanda 0-0 berabere kalan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, her iki takımın da bulunduğu konum itibariyle kazanmaya ihtiyacının olduğunu belirtti. Denizlispor'un karşılaşmada kendi tarzına uygun bir şekilde kazanmak için son dakikaya kadar büyük bir çaba gösterdiğini ifade eden Kocaman, "Maçın ilk yarısında biraz daha ritmimiz düşüktü. Özellikle kazanma ihtiyacının doğurduğu bir an evvel hızlı bir şekilde bunu skora çevirelim duygusuyla hareket ettik. Merkezde kaptırdığımız toplardan sonra kontra atak fırsatı tanıdık rakibimize. Bu hem oyunu tekrar sahaya yerleştirmekte hem de bunu başararak rakibimizin üzerindeki baskımızı artırma açısından bize sıkıntı yarattı ve bunu yapamadık" dedi.

"MAÇIN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ RAKİP SAHADA OYNADIK"

Kocaman, maç boyunca kendilerinin ve rakiplerinin gol aradığını kaydederek, "İkinci yarıda özellikle topun ritmini arttırdıktan sonra ciddi anlamda pozisyonlar yakaladık. Maçın büyük bölümünü rakip sahada oynadık. Skoru lehimize çevirmek için birçok girişimde bulunduk. Maçın sonuçlandırma açısından olumsuzluk bugünde yansıyan faktörlerden birisiydi. Çok güzel saha, ancak kuru olunca tabi topun akışını biraz yavaşladı. Bu bizim adımıza bir handikap olarak gözüktü. Esas handikap maçın son 10-15 dakikasında daha net gözüktü ki özellikle salı günkü maçın yükü üzerimizdeydi. Hareketten harekete geçişlerde biraz zayıflama oldu oyuncularımızda. Bu da maçın skorunu etki eden faktörlerden birisi oldu. Bütün olarak bakmak gerekirse iki takımında istemediği bir skor ortaya çıktığını tahmin ediyorum. En azından kendi adımıza" diye konuştu.

HAKAN KUTLU: BU YOLDA ALINAN HER PUAN ÇOK DEĞERLİ

Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise her iki takımı da mücadelelerinden dolayı kutladığını belirtti. Alt sıralarda olarak gözüken iki takımın sahada oyun olarak iyi bir performans ortaya koyduğunu ifade eden Kutlu, "Başakşehir de, bizim takımımızda gol pozisyonları yakaladı. Oyun boyunca saha duruşu olarak hem de oyun olarak iyi şeyler ortaya koyduk. İki takım da girdikleri gol pozisyonlarından yararlanamadı. 6 tane eksiğimiz vardı. Bizim için zor bir gündü. İlk 11´de oynayan 6 oyuncumuz sahaya çıkmadı. Hatta Cuma günü taktik antrenmanda oynattığımız Tiago Lopes Cumartesi günü mukavelesini feshederek takımdan ayrıldı. Stoper oyuncumuz Muhammet Özkal´ı sağ bekte oynatmak zorunda kaldık. Bu yolda alınan her puan çok değerli" dedi.

"OYUNCULARIMIN ÖZVERİSİNDEN MEMNUNUM"

Maçın ilk yarısında Tolga Ciğerci´nin ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atılması gerektiğini savunan Kutlu, "Tugay Kaan Numanoğlu bence çok önemli bir hakem. Geleceği açık, saha duruşu, vücut dili, oyunculara ve bizlere karşı çok iyi bir hakem. Maçın başlarında, bence kırılma anında, Tolga´nın ikinci sarı karttan atılması gerekiyordu. Bence o pozisyonu atladı. Bizim için de çok kritik bir karardı. Kendisine çok güveniyorum. Gerçekten Türk futbolunda önümüzdeki yıllarda, saha duruşu, vücut dili, oyuncu ve teknik direktörlere yaklaşımıyla önemli bir hakem olacağını düşünüyorum. Kritik bir karardı, ne yazık ki bizim aleyhimize işledi. Eğer ki rakibimiz maçın başlarında 10 kişi kalsaydı, bugünkü oyun anlayışımızla galip gelebileceğimiz bir maçtı. Oyuncularımın özverisinden memnunum. Bu milli maç arası bizim takıma çok iyi gelecek. Çünkü sakat ve cezalı oyuncu sayımız çok fazla. Milli maç arasından sonra daha diri, daha çok isteyen ve sonuçlar alan ve bu ligde hayatına devam eden bir Denizlispor göreceğiz" şeklinde konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Teknik direktörlerin açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

2021-03-21 19:28:32



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.