Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası yeniden beyaza büründü

Denizli'de sabahın erken saatlerinde itibaren etkisini gösteren kar yağışı ile beraber 1500 rakımlı Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası bir kez daha beyaza büründü.

Denizlililerin sosyal yaşantılarını daha da zenginleştirip, doğa ile iç içe vakit geçirmelerini sağlamak amacı ile Denizli Büyükşehir Belediyesinin 2015 yılında hayata geçirdiği Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası, 24 Mart 2021 Çarşamba günü bir kez daha beyaza büründü. Beyaz örtüsü ile kartpostallık görüntülere sahne olan Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası, kar topu oynayıp sevdikleriyle birlikte vakit geçirmek isteyen vatandaşların uğrak noktası oluyor.

Hizmete girdiği ilk günden bu yana vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası, dört mevsim doğanın farklı tonlarını içeren güzelliğiyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakmaya devam ediyor.

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