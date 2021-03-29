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Merkezefendi'de Aktaş farkı

DHA

Merkezefendi'de Aktaş farkı


DENİZLİ, (DHA) - TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde oynadığı son 9 maçını kazanıp zirveye ortak olan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'te Antrenör Zafer Aktaş, takımın başına gelir gelmez fark yarattı. Son olarak ING Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji'ni çalıştıran Aktaş'ın gelmesiyle gaza basan Denizli temsilcisi, ilk yarısını Play-Off barajının dışında tamamladığı ligde şampiyonluk yarışına ortak olup zirveye yerleşti. Ligde 24 maçta 16 galibiyete ulaşarak puanını 40 yapan Denizli ekibinde Başkan Veli Deveciler, "Avrupa'nın en iyi basketbol ligi olarak gösterilen ING Basketbol Süper Ligi'nde Denizli'nin ismi yazılacak" dedi.
Zafer Aktaş ise ligin her geçen hafta daha da zorlaştığını belirterek, Süper Lig hedefine ulaşana kadar mücadeleyi bırakmayacaklarını söyledi.(FOTOGRAFLI)DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)
2021-03-29 10:25:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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