Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        TBMM Başkanı Kurtulmuş: Gazze'de çöken insanlığın vicdanıdır, onurudur

        TÜRKİYEBüyükMillet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail´in Gazze´deki saldırılarına tepki göstererek, "12 bine yakın insanın göz göre göre öldürüldüğü hatta ve hatta artık aynı Srebrenitsa katliamında yaptıkları gibi, aynı Saraybosna'da yaptıkları gibi tepelere çıkarttıkları keskin nişancılarla bombalamadan kaçan sivilleri katlettikleri bir vahşeti bütün insanlık yaşıyor. Çöken, insanlığın vicdanıdır, onurudur ama işi bu noktaya getiren de Batı medeniyetinin değersizliğidir, o değer yargıları üzerinde kurulmuş olan bir dünya sistemidir. Siyasal sistem çökmüştür" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 20:38 Güncelleme: 13.11.2023 - 20:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        TBMM Başkanı Kurtulmuş: Gazze'de çöken insanlığın vicdanıdır, onurudur
        ABONE OL
        ABONE OL

        TÜRKİYEBüyükMillet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail´in Gazze´deki saldırılarına tepki göstererek, "12 bine yakın insanın göz göre göre öldürüldüğü hatta ve hatta artık aynı Srebrenitsa katliamında yaptıkları gibi, aynı Saraybosna'da yaptıkları gibi tepelere çıkarttıkları keskin nişancılarla bombalamadan kaçan sivilleri katlettikleri bir vahşeti bütün insanlık yaşıyor. Çöken, insanlığın vicdanıdır, onurudur ama işi bu noktaya getiren de Batı medeniyetinin değersizliğidir, o değer yargıları üzerinde kurulmuş olan bir dünya sistemidir. Siyasal sistem çökmüştür" dedi.

        Pamukkale Üniversitesi 2023-2024 Akademik yıl açılış törenine TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş katıldı. Törene Kurtulmuş'un yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Denizli İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, Denizli İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Akademik yıl açılış töreninde konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazze'de yaşananları insanlığın, bir savaş oyunu izler gibi seyrettiğini söyledi. Kurtulmuş, 12 bine yakın insanın göz göre göre öldürüldüğünü belirterek, "Aynı Srebrenitsa katliamında yaptıkları gibi, aynı Saraybosna'da yaptıkları gibi tepelere çıkarttıkları keskin nişancılarla bombalamadan kaçan sivilleri katlettikleri bir vahşeti bütün insanlık yaşıyor. Çöken, insanlığın vicdanıdır, onurudur ama işi bu noktaya getiren de Batı medeniyetinin değersizliğidir. O değer yargıları üzerinde kurulmuş olan bir dünya sistemidir. Siyasal sistem çökmüştür. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki insani ateşkesle ilgili bir karar tasarısında, 120 ülke İsrail'in aleyhine, 13 ülke ise İsrail lehine karar veriyor. Şimdiye kadar benim bildiğim 100'ün üzerinde İsrail'in aleyhinde Birleşmiş Milletler kararı var, uygulayamıyorsunuz. Çünkü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bir dayıları var. O veto etse tek başına yetiyor. Dönün Ukrayna-Rusya Savaşı'na, Ukrayna-Rusya savaşını bitiremiyorsunuz. Çünkü orada da bir karar alsanız, orada da birisi o kararları iptal ediyor, veto ediyor. Dolayısıyla bu sistem yürümez" dedi.

        'İKİNCİ ASRIMIZIN ÇOK DAHA GÜÇLÜ OLARAK GEÇMESİ İÇİN MÜCADALE EDECEĞİZ'

        Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin öncülüğünde yeni bir dünya sisteminin kurulabilmesi için, hakkaniyete, adalete, vicdana, insana, insafa dayanan yeni bir sistem kurulabilmesi için hep beraber gayret sarf edeceklerini belirten Kurtulmuş şöyle dedi:

        "´Dünya beşten büyüktür' derken sadece bir slogan söylemiyorum. Bütün dünyanın artık gözüne batan bu hakikatin çerçevesinde yeni bir dünya kurulması için gayret sarf edilmesi gerektiğini bütün dünyaya haykırıyoruz. Ümit ediyorum hep beraber üniversitelerimizin çalışmalarıyla, hep beraber gençlerimizin çalışmalarıyla yeni bir dünyanın kuruluşu mümkün olacaktır. Türkiye olarak özellikle Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını idrak ettiğimiz bu 29 Ekim'le, artık kapılarından girdiğimiz ikinci asrımızın çok daha güçlü olarak geçmesi için bütün gücümüzle mücadele edeceğiz. Önümüzde, mücadele edebileceğimiz, Cumhuriyetimizin başlangıcından bugüne kadar bize gelen tam bağımsız, mandacılığa karşı çıkan Türkiye hedefini önlemeye çalışan dış vesayet odaklarıyla da mücadele etme vakti şimdidir. Bunun için mücadele edeceğiz." 

        'GÖÇ MESELESİ BATI DEĞERLERİ İÇİN BİR SONUÇTAN İBARETTİR'

        Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin, sadece bir ofisten ibaret ve sadece rapor yayımlamakla meşgul olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Çünkü dünyanın hiçbir yerinde bu mazlum insanların halini ortaya çıkaracak, onlara destek olacak herhangi imkanı, elinde avucunda bunu karşılayacak herhangi bir kaynağı yoktur. Çünkü göç meselesi Batı değerleri için bir sonuçtan ibarettir" dedi.

        İnsanlığın yeni bir döneminin başlangıcında olduğunu ifade eden Kurtulmuş, sözlerine şöyle devam etti:

        "Büyük zorluklar, büyük çatışmalar, büyük gerilimler yaşıyoruz. Ülkelerin arasında ve evrensel olarak yerkürenin her yerinde büyük sınamalarla karşı karşıyayız. Adalete, insafa ve vicdana dair olan sözleri söyleyerek ve yeryüzünde bu konuda öncü olarak yolumuza devam edeceğiz. İnsanlık bu son olaylarda, İsrail-Filistin çatışması bir kere daha gösterdi ki 'Yeter artık, yeter', 'İllallah' diyor. 'İllallah' dediği sadece Filistin'de zulmeden Netanyahu ve çetesi değildir. Londra'da bir önceki hafta cumartesi günü 300 bin kişi yürümüştü, bu cumartesi ise 1 milyonu aşkın insan yürüdü. Hem de Londra'da bu yürüyüşe karşı, yürüyüşte Filistin bayraklarının taşınmasına karşı yapılan yoğun baskılara rağmen. Aynı şekilde Almanya'da, Fransa'da, Güney Kore'de, Japonya'da, Amerika'da insanlar, 'yeter artık, insanlığın yakasından düşün, biz adalet istiyoruz' diye sokaklara çıkıyorlar. Hatta artık futbol maçlarında ellerinde Filistin bayraklarıyla sahaya çıkan gençleri, o statlardaki on binlerce insan alkışlıyor, tebrik ediyor. Yeni bir dönem, inşallah bir uyanış dönemi olarak ortaya çıkacaktır. Çünkü dünya hem insan eliyle gelen felaketlerin hem de bu felaketlerin nasıl çözülebileceğinin konuşulduğu bu dönemde yeni bir söze, yeni bir bakış açısına ihtiyaç vardır." 

        TBMM Başkanı Kurtulmuş, konuşmasının ardından Teknofest gibi yarışmalarda dereceye giren Pamukkale Üniversitesi öğrencilerine çeşitli hediyeler verdi. Kurtulmuş, daha sonra kentten ayrıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        DSÖ Sözcüsü'nden Habertürk'e açıklamalar
        DSÖ Sözcüsü'nden Habertürk'e açıklamalar
        Göz göre gelen cinayet! Sosyal medyadan paylaşmış...
        Göz göre gelen cinayet! Sosyal medyadan paylaşmış...
        Rekorunu geliştirdi!
        Rekorunu geliştirdi!
        Boşanma davası açan enişteye infaz!
        Boşanma davası açan enişteye infaz!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Maganda damat tutuklandı!
        Maganda damat tutuklandı!
        Bahçesindeki kayayı patlatmak isterken eli koptu!
        Bahçesindeki kayayı patlatmak isterken eli koptu!
        15 yaşındaki çocuk, 5 yaşındaki çocuğa çarptı
        15 yaşındaki çocuk, 5 yaşındaki çocuğa çarptı
        Megakent yağmura teslim!
        Megakent yağmura teslim!
        Eski karısını boğazını keserek öldürdü!
        Eski karısını boğazını keserek öldürdü!
        "Sokak kavgası mı, futbol maçı mı?"
        "Sokak kavgası mı, futbol maçı mı?"
        Hakan Çalhanoğlu tarihe geçti!
        Hakan Çalhanoğlu tarihe geçti!
        İngiltere'de kabinede şok!
        İngiltere'de kabinede şok!
        Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları
        Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları
        Kötü anılarınızı unutmaya yardım eden terapi
        Kötü anılarınızı unutmaya yardım eden terapi
        Hattuşa'nın eşsiz keşfi!
        Hattuşa'nın eşsiz keşfi!
        "Fenerbahçe mutlu olmalı"
        "Fenerbahçe mutlu olmalı"
        Kırmızı kart tartışması!
        Kırmızı kart tartışması!
        Enflasyona yarım puanlık sürpriz
        Enflasyona yarım puanlık sürpriz
        Direksiyona 'Fransız' yorumu!
        Direksiyona 'Fransız' yorumu!

        Benzer Haberler

        Eşini ve birlikte yürüdüğü erkek arkadaşını öldürüp, intihar etti
        Eşini ve birlikte yürüdüğü erkek arkadaşını öldürüp, intihar etti
        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Pamukkale Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'n...
        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Pamukkale Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'n...
        Denizli'de karısını ve arkadaşını tüfekle öldüren kişi, intihar etti
        Denizli'de karısını ve arkadaşını tüfekle öldüren kişi, intihar etti
        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Pamukkale Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'n...
        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Pamukkale Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'n...
        Denizlispor ateşe düştü
        Denizlispor ateşe düştü
        Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı