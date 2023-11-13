TBMM Başkanı Kurtulmuş: Gazze'de çöken insanlığın vicdanıdır, onurudur TÜRKİYEBüyükMillet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail´in Gazze´deki saldırılarına tepki göstererek, "12 bine yakın insanın göz göre göre öldürüldüğü hatta ve hatta artık aynı Srebrenitsa katliamında yaptıkları gibi, aynı Saraybosna'da yaptıkları gibi tepelere çıkarttıkları keskin nişancılarla bombalamadan kaçan sivilleri katlettikleri bir vahşeti bütün insanlık yaşıyor. Çöken, insanlığın vicdanıdır, onurudur ama işi bu noktaya getiren de Batı medeniyetinin değersizliğidir, o değer yargıları üzerinde kurulmuş olan bir dünya sistemidir. Siyasal sistem çökmüştür" dedi.

TÜRKİYEBüyükMillet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail´in Gazze´deki saldırılarına tepki göstererek, "12 bine yakın insanın göz göre göre öldürüldüğü hatta ve hatta artık aynı Srebrenitsa katliamında yaptıkları gibi, aynı Saraybosna'da yaptıkları gibi tepelere çıkarttıkları keskin nişancılarla bombalamadan kaçan sivilleri katlettikleri bir vahşeti bütün insanlık yaşıyor. Çöken, insanlığın vicdanıdır, onurudur ama işi bu noktaya getiren de Batı medeniyetinin değersizliğidir, o değer yargıları üzerinde kurulmuş olan bir dünya sistemidir. Siyasal sistem çökmüştür" dedi.

Pamukkale Üniversitesi 2023-2024 Akademik yıl açılış törenine TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş katıldı. Törene Kurtulmuş'un yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Denizli İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, Denizli İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Akademik yıl açılış töreninde konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazze'de yaşananları insanlığın, bir savaş oyunu izler gibi seyrettiğini söyledi. Kurtulmuş, 12 bine yakın insanın göz göre göre öldürüldüğünü belirterek, "Aynı Srebrenitsa katliamında yaptıkları gibi, aynı Saraybosna'da yaptıkları gibi tepelere çıkarttıkları keskin nişancılarla bombalamadan kaçan sivilleri katlettikleri bir vahşeti bütün insanlık yaşıyor. Çöken, insanlığın vicdanıdır, onurudur ama işi bu noktaya getiren de Batı medeniyetinin değersizliğidir. O değer yargıları üzerinde kurulmuş olan bir dünya sistemidir. Siyasal sistem çökmüştür. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki insani ateşkesle ilgili bir karar tasarısında, 120 ülke İsrail'in aleyhine, 13 ülke ise İsrail lehine karar veriyor. Şimdiye kadar benim bildiğim 100'ün üzerinde İsrail'in aleyhinde Birleşmiş Milletler kararı var, uygulayamıyorsunuz. Çünkü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bir dayıları var. O veto etse tek başına yetiyor. Dönün Ukrayna-Rusya Savaşı'na, Ukrayna-Rusya savaşını bitiremiyorsunuz. Çünkü orada da bir karar alsanız, orada da birisi o kararları iptal ediyor, veto ediyor. Dolayısıyla bu sistem yürümez" dedi.

'İKİNCİ ASRIMIZIN ÇOK DAHA GÜÇLÜ OLARAK GEÇMESİ İÇİN MÜCADALE EDECEĞİZ'

Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin öncülüğünde yeni bir dünya sisteminin kurulabilmesi için, hakkaniyete, adalete, vicdana, insana, insafa dayanan yeni bir sistem kurulabilmesi için hep beraber gayret sarf edeceklerini belirten Kurtulmuş şöyle dedi:

"´Dünya beşten büyüktür' derken sadece bir slogan söylemiyorum. Bütün dünyanın artık gözüne batan bu hakikatin çerçevesinde yeni bir dünya kurulması için gayret sarf edilmesi gerektiğini bütün dünyaya haykırıyoruz. Ümit ediyorum hep beraber üniversitelerimizin çalışmalarıyla, hep beraber gençlerimizin çalışmalarıyla yeni bir dünyanın kuruluşu mümkün olacaktır. Türkiye olarak özellikle Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını idrak ettiğimiz bu 29 Ekim'le, artık kapılarından girdiğimiz ikinci asrımızın çok daha güçlü olarak geçmesi için bütün gücümüzle mücadele edeceğiz. Önümüzde, mücadele edebileceğimiz, Cumhuriyetimizin başlangıcından bugüne kadar bize gelen tam bağımsız, mandacılığa karşı çıkan Türkiye hedefini önlemeye çalışan dış vesayet odaklarıyla da mücadele etme vakti şimdidir. Bunun için mücadele edeceğiz."

'GÖÇ MESELESİ BATI DEĞERLERİ İÇİN BİR SONUÇTAN İBARETTİR'

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin, sadece bir ofisten ibaret ve sadece rapor yayımlamakla meşgul olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Çünkü dünyanın hiçbir yerinde bu mazlum insanların halini ortaya çıkaracak, onlara destek olacak herhangi imkanı, elinde avucunda bunu karşılayacak herhangi bir kaynağı yoktur. Çünkü göç meselesi Batı değerleri için bir sonuçtan ibarettir" dedi.

İnsanlığın yeni bir döneminin başlangıcında olduğunu ifade eden Kurtulmuş, sözlerine şöyle devam etti:

"Büyük zorluklar, büyük çatışmalar, büyük gerilimler yaşıyoruz. Ülkelerin arasında ve evrensel olarak yerkürenin her yerinde büyük sınamalarla karşı karşıyayız. Adalete, insafa ve vicdana dair olan sözleri söyleyerek ve yeryüzünde bu konuda öncü olarak yolumuza devam edeceğiz. İnsanlık bu son olaylarda, İsrail-Filistin çatışması bir kere daha gösterdi ki 'Yeter artık, yeter', 'İllallah' diyor. 'İllallah' dediği sadece Filistin'de zulmeden Netanyahu ve çetesi değildir. Londra'da bir önceki hafta cumartesi günü 300 bin kişi yürümüştü, bu cumartesi ise 1 milyonu aşkın insan yürüdü. Hem de Londra'da bu yürüyüşe karşı, yürüyüşte Filistin bayraklarının taşınmasına karşı yapılan yoğun baskılara rağmen. Aynı şekilde Almanya'da, Fransa'da, Güney Kore'de, Japonya'da, Amerika'da insanlar, 'yeter artık, insanlığın yakasından düşün, biz adalet istiyoruz' diye sokaklara çıkıyorlar. Hatta artık futbol maçlarında ellerinde Filistin bayraklarıyla sahaya çıkan gençleri, o statlardaki on binlerce insan alkışlıyor, tebrik ediyor. Yeni bir dönem, inşallah bir uyanış dönemi olarak ortaya çıkacaktır. Çünkü dünya hem insan eliyle gelen felaketlerin hem de bu felaketlerin nasıl çözülebileceğinin konuşulduğu bu dönemde yeni bir söze, yeni bir bakış açısına ihtiyaç vardır."

TBMM Başkanı Kurtulmuş, konuşmasının ardından Teknofest gibi yarışmalarda dereceye giren Pamukkale Üniversitesi öğrencilerine çeşitli hediyeler verdi. Kurtulmuş, daha sonra kentten ayrıldı.