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        Denizli'de karısını ve arkadaşını tüfekle öldüren kişi, intihar etti

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, karısını ve arkadaşını tüfekle öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 17:29 Güncelleme: 13.11.2023 - 17:36
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        Denizli'de karısını ve arkadaşını tüfekle öldüren kişi, intihar etti
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, karısını ve arkadaşını tüfekle öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

        Alınan bilgiye göre, Emin Ülker (38), Atalar Mahallesi 1343 Sokak'ta, eşi Özlem Ülker (39) ile kendisi gibi düğünlerde müzisyenlik yapan arkadaşı Yusuf Cavlak'a (37) silahla ateş edip kaçtı.

        Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri Cavlak'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Özlem Ülker, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekipleri, 1333/1 Sokak'taki bir bahçede, saldırıyı gerçekleştiren Emin Ülker'in cesedini buldu. Ülker'in olayda kullandığı silahla intihar ettiği belirlendi.

        Emin Ülker'in bir süre önce sosyal medya hesabından, "Benim ölümümden Yusuf Cavlak ve eşim Özlem Ülker sorumludur. Hakkım herkese helal olsun varsa. Eşim ve Yusuf Cavlak harici." şeklinde paylaşım yaptığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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