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        Eşini ve birlikte yürüdüğü erkek arkadaşını öldürüp, intihar etti

        DENİZLİ'ninPamukkale ilçesinde erkek arkadaşı Yusuf Cavlak (37) ile sokakta yürüyen Özlem Ülker (38), eşi Emin Ülker'in (38) silahlı saldırısına uğradı. Pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Cavlak ve Ülker, hayatını kaybederken, olay yerinden ayrılan Emin Ülker ise kısa süre sonra aynı siyahla intihar etti. Emin Ülker'in olaydan 4 saat önce sosyal medya hesabından, "Ölümümden Yusuf Cavlak ve eşim Özlem Ülker sorumludur. Hakkım varsa eşim ve Yusuf Cavlak haricinde herkese helal olsun" paylaşımında bulunduğu ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 19:38 Güncelleme: 13.11.2023 - 19:40
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        Eşini ve birlikte yürüdüğü erkek arkadaşını öldürüp, intihar etti
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        DENİZLİ'ninPamukkale ilçesinde erkek arkadaşı Yusuf Cavlak (37) ile sokakta yürüyen Özlem Ülker (38), eşi Emin Ülker'in (38) silahlı saldırısına uğradı. Pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Cavlak ve Ülker, hayatını kaybederken, olay yerinden ayrılan Emin Ülker ise kısa süre sonra aynı siyahla intihar etti. Emin Ülker'in olaydan 4 saat önce sosyal medya hesabından, "Ölümümden Yusuf Cavlak ve eşim Özlem Ülker sorumludur. Hakkım varsa eşim ve Yusuf Cavlak haricinde herkese helal olsun" paylaşımında bulunduğu ortaya çıktı.

        Olay saat 14.00 sıralarında Atalar Mahallesi 1343 Sokak'ta meydana geldi. İnşaat ustası olan Emin Ülker, takip ettiği eşi Özlem Ülker ile arkadaşı Yusuf Cavlak'a, sokakta birlikte yürüdükleri sırada pompalı tüfekle art arda ateş ederek kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Cavlak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Göğsüne aldığı saçmalarla ağır yaralanan Özlem Ülker ise kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

        OLAY YERİ YAKININDA İNTİHAR ETTİ

        Polis, olayın ardından kaçan Emin Ülker'in yakalanması için çalışma başlattı. Çifte cinayet şüphelisi Emin Ülker, olay yeri yakınlarındaki 1333/1 Sokak'taki bir bahçe içerisinde ölü bulundu. Ülker'in olayda kullandığı tüfeği çenesini altına dayayarak intihar ettiği belirlendi.

        Her iki olay yerinde yapılan inceleme sonrası Cavlak ve Ülker'in cansız bedenleri Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan araştırmada, Emin Ülker'in eşi Özlem ile müzisyen arkadaşı Yusuf Cavlak arasında ilişki olduğu iddiasıyla silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.

        OLAYDAN 4 SAAT ÖNCE PAYLAŞIMDA BULUNMUŞ

        Bu arada yapılan incelemede Emin Ülker'in olaydan 4 saat önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ölümümden Yusuf Cavlak ve eşim Özlem Ülker sorumludur. Hakkım varsa eşim ve Yusuf Cavlak haricinde herkese helal olsun" ifadelerine yer verdiği ortaya çıktı. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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