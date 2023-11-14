Denizli'de tırla minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Denizli'nin Buldan ilçesinde tırla minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Derbent Mahallesi yakınlarında M.B. (44) yönetimindeki 09 M 6797 plakalı minibüs, karşı yönden gelen S.G. (32) yönetimindeki 16 TM 631 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada minibüs sürücüsü M.B, minibüste bulunan Osman Bakar (20), tır sürücüsü S.G. ile tırda bulunan D.G. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Buldan Devlet Hastanesine sevk edilen yaralılardan Osman Bakar, hayatını kaybetti.

Yaralanan 3 kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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