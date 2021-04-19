Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket - Samsunspor: 82-75



DENİZLİ, (DHA)Türkiye Basketbol Ligi´nde üst üste 12´nci galibiyetini zirveyi paylaştığı Samsunspor´u evinde uzatmada 82-75 yenerek alan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, liderliği de elde ederken ligin bitimine 3 maç kala şampiyonluk ve ING Basketbol Süper Ligi´ne çıkma yolunda büyük avantaj yakaladı.

Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu´nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 22-15, ilk yarısı 38-38, üçüncü periyodu 53-59, normal süresi ise 69-69 eşitlikle sonuçlandı. Uzatmada rakibine 82-75 üstünlük sağlayan Denizli temsilcisi salondan galibiyetle ayrılıp Süper Lig için dev bir adım attı. Merkezeefndi´de Hakan Yapar 18, Coleby ve Serkan Menteşe 12´şer sayıyla skora katkı yaptı. Bu sonuçla 27 maçta 19 galibiyete ulaşıp bitime 3 hafta kala rakibinin 1 galibiyet önünde liderliğe kurulan Denizli ekibi kalan sınavlarda hata yapmazsa adını tarihinde ilk kez Süper Lig´e yazdıracak. Samsunspor önünde ikili averaj üstünlüğünü de eline geçiren Merkezefendi´ye rakibi tüm maçlarını kazansa dahi 2 galibiyet yetecek. Denizlili basketbolcular final gibi maçın ardından büyük sevinç yaşadı.DHA-Spor Türkiye-Denizli

2021-04-19 19:04:10



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