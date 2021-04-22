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Yeni alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bugün başlıyor

İHA

Yeni alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bugün başlıyor

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Denizli Valisi Ali Fuat Atik başkanlığında korona virüs tedbirleri hususunda olağanüstü toplandı. Yeni alınan kararlar açıklandı.


Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Denizli Valisi Ali Fuat Atik başkanlığında korona virüs tedbirleri hususunda olağanüstü toplandı. Yeni alınan 18 Nolu karara göre, korona virüs salgınının Türkiye’de ki seyrinin değerlendirildiği 13 Nisan 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında alınan “kısmi kapanma” kararı doğrultusunda İçişleri Bakanlığının 14 Nisan 2021 tarihli ve 6638 sayılı Genelgesi ile kısmi kapanma sürecinde uyulması gereken usul ve esaslar belirlenmiş, kısmi kapanma sürecinin en önemli tedbirlerinden birisi olan sokağa çıkma kısıtlamalarının hafta içi 19.00 ile 05.00 saatleri arasında, hafta sonlarında Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak şekilde uygulanması öngörülmüştü. Denizli’de İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararları uygulamaya geçirildi.

İçişleri Bakanlığının 21 Nisan 2021 tarihli ve “23 Nisan 2021 Sokağa Çıkma Kısıtlaması” konulu yazısına istinaden; Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle resmi tatil olan 23 Nisan 2021 Cuma gününün de bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına dahil edilmesi gerektiği değerlendirilmiş olup, buna göre 22 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan 26 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 05.00’a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına, bu haftaya özgü olarak 22 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan 26 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 05.00’a kadar uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında
1) İçişleri Bakanlığının 14.04.2021 tarihli ve 6638 sayılı Genelgesi Ek’inde yer alan “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi” geçerli olacak olup, söz konusu genelgenin 1 inci ve 3 üncü maddelerinde düzenlenen sokağa çıkma kısıtlaması sırasında belirli saat aralığında (10.0017.00) açık olabilecek/sınırlı şekilde faaliyet gösterebilecek işyerleri (bakkal, market, kasap, manav ve kuruyemişçi) ile şehirlerarası seyahat kısıtlamasına dair usul ve esasların 23 Nisan 2021 Cuma günü de birebir uygulanmasına,
2) İl merkezi ve ilçelerimizde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının aşağıdaki esaslara göre kutlanmasına,
Milli Eğitim Bakanlığının 06.04.2021 tarih ve 23672112 sayılı yazısı doğrultusunda çelenk sunma törenlerinin fiziki mesafe koşullarına uygun şekilde asgari düzeyde katılımla gerçekleştirilmesine,
Çelenk sunma törenleri dışında kişilerin bir araya gelmesine neden olabilecek kutlama programlarının yapılmamasına, bunun yerine Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının coşkusunu yansıtabilecek başta kolluk araçlarından oluşmak üzere araç konvoyları, ses, ışık ve havai ışık gösterileri, mobil araçlarla gösteriler ile çevrimiçi etkinliklere ağırlık verilmesine,
3) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama törenlerinde görevli olan kişilerin tören ve kutlama programları süresi ile sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulmasına,
Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, Oy birliğiyle karar verilmiştir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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