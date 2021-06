Pandemide canı sıkılan internetten kılıç, bıçak siparişi verdi

Pandemi yasakları ve kısıtlamalar nedeniyle evde canı sıkılan, izlediği dizilerden etkilenen vatandaşlar internetten kılıç, bıçak siparişi verdi. Yüzyıllardan bu yana kılıç ve bıçak üretimi yapılan Serinhisar İlçesine bağlı Yüreğil Mahallesi’ndeki kılıç, bıçak ustaları siparişlere yetişemiyor.



Denizli’nin ürettiği kılıç, bıçak ve demir el aletleriyle ünlü Serinhisar İlçesindeki imalatçılar pandemi yasaklarının faydasını yaşıyor. Sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamalar nedeniyle evlerinde canı sıkılanlar, izlediği dizilerin etkisinde kalanlar internetten bol bol kılıç, bıçak siparişi verdi. Yaklaşan kurban bayramıyla birlikte bıçak siparişleri de artarak gelmeye devam ediyor. Yüreğil Mahallesindeki imalatçılar ve satıcılar gelen siparişlere yetişmekte zorlandı.



Kılıç bıçak ustası Hidayet Akın, “Geçen sene pandemi başladı insanlar tedirgin oldu, önce atölyelerde çalışayım mı çalışmayım mı dedi. Kaymakam dedi ki ben sizin önünüze engel olamam atölyeler çalışacak. Üretim yapılırsa ayakta dururuz, yoksa iş sakat dedi. Biz Yatağan’da üretilen malları internetten satıyoruz önceden binlerce dükkan bıçağı pazarlıyordu. Dükkanlar kapanınca önümüz kurban insanlar evden çıkamayınca can sıkıntısı oturuyor internetten siparişler veriyor. Görüyor malı fiyatı belli, kandırması yok, açık geliyor kargodan alıyor evinden çıkmadan alış verişini yapıyor bu rahatlık. Bu Türkiye’nin tamamına yayıldı kargocular bile dağıtımda çok zorlandı. Üretim arttı pandemi olunca Çin kapısı kapandı dışarıdan da mal gelmiyor. Mal gelmeyince üretim çoğaldı. Mecburen isteyen çoğaldı. Şuanda bile alıp satıcılar olarak biz mal bulamıyoruz peşin para, her şey peşin paraya döndü. Üretici artık kendisi satmaya başladı, neredeyse perakendeciye, dünya ufaldı avucunun içine girdi Amerika’yla Denizli’nin Yeşilyuva’nın uzaklığı aynı. Herkes en uç üreticiye ulaştı. Bu çok güzel bir şey. Önceden atölyelerde yirmi kişi çalışırdı. Eskiden, eski abilerimiz zamanında sezon vardı. Üç ay çalışır dokuz ay yatardı. Ama şuanda her atölye de ellişer yüzer kişi şuanda üretim yapıyor. Kamyonlarla mal çıkıyor Yatağan’dan, dünyaya hitap ediyor. Teknolojide güzelleşti, makineleşti” dedi.

