Hırsızlar şimdide çiftçinin samanına göz dikti Kuraklık saman fiyatını arttırdı, saman balyalarına hırsız dadandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hırsızlar şimdide çiftçinin samanına göz dikti Kuraklık saman fiyatını arttırdı, saman balyalarına hırsız dadandı

İHA

Hırsızlar şimdide çiftçinin samanına göz dikti Kuraklık saman fiyatını arttırdı, saman balyalarına hırsız dadandı

Denizli’de yaşanan kuraklık nedeniyle saman fiyatları arttı. Çiftçiler kışın hayvanlarına verecekleri samanı temin etmeye çalışırken bu kez de buğday tarlalarına hırsızlar dadandı. Üç hırsız gece karanlığında 35 balya samanı çalarken muhtar ve tarla sahibi tarafından yakalandı.

Denizli’de yaşanan kuraklık nedeniyle buğday ve arpa tarlalarında yüzde 70 ürün ve kalite kaybı yaşandı. Bu yüzdende saman balyasının fiyatı arttı. Geçen yıl 20 kilogramlık bir saman balyası 1012 TL’den satılırken bu yıl saman balyası fiyatı 25 TL’ye yükseldi. Samandaki fiyat artışı hırsızlarında dikkatinden kaçmadı. Çal İlçesine bağlı Belevi Mahallesi’nde çiftçi Ömer Kurucan’a ait hasat edilmiş buğday tarlasındaki balya edilmiş samanları çalmak için üç kişi geldi. Gece karanlığında üç kişi tarlada bulunan 35 balya samanı gece 03.30 sıralarında kamyonete yükledi. Hırsızlar tarladan çıkacakken yapılan ihbarla olay yerine Belediye Muhtarı Mustafa Yanık ve tarla sahibi Ömer Kurucan geldi. Yakayı ele veren hırsızlardan ikisi gece karanlığından faydalanarak tarladan kaçtı. Hırsız N.H plakasız kamyonetle birlikte tarla içinde yakalandı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından araçta yapılan aramada bir adet av tüfeği de bulundu. Yakalanan hırsız N.H, plakasız kamyonet ve üzerindeki çalıntı saman balyaları jandarma karakoluna götürüldü. Çalınan saman balyaları çiftçi Ömer Kurucan’a teslim edildi. Kaçan iki hırsızı yakalamak için ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

Saman hırsızları bu kez kaçamadı
Kuraklık nedeniyle artan saman fiyatları yüzünden tarlalara bu kez de saman hırsızlarının dadandığını anlatan Belevi Muhtarı Mustafa Yanık, “Tarlalarımızda hırsızlık olayları yaşanıyordu. Saman balyası hırsızlığı da bu yıl başladı. Kuraklıktan ürün olmayınca saman fiyatı da yükseldi. Geçen sene 20 kilogram gelen bir balya saman 10 12 TL’den satılırken bu yıl saman balyası 25 TL’den satılıyor. Bu fiyat kışı doğru daha da yükselir. Arpa buğday tarlalarımızda kuraklıktan kaynaklı ürün kaybımız yüzde 70 ler seviyesinde. Ürün olmadı. Arpa buğday boylanmadı, yani samanda olmadı. Gece 03.30 sıralarında balya hırsızlığıyla ilgili ihbar geldi. Tarla sahibi Ömer Kurucan’la birlikte buğday tarlasına gittik. Plakası sökülmüş araç içinde 35 balya samanı çalınıp götürülmek istenirken gördük. Üç kişilermiş ikisi bizi görünce gece karanlığından faydalanıp kaçtı. Ama bir hırsızı araçla birlikte tarlanın içinde yakalamayı başardık. Jandarmaya haber verdik. Gelen ekiplere hırsızı teslim ettik. Jandarma araç içinde yaptığı aramada bir av tüfeği de buldu. Geçen hafta da köyümüzde 200 balya saman tarladan kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalınmıştı. Ele geçirilen kamyonet ve üzerindeki saman balyalarını jandarma ekipleri karakola götürdü. Saman balyalarını tarla sahibimiz Ömer Kurucan’a teslim ettiler. Kaçan iki hırsızı da yakalamak için bölgede çalışma başlatıldı. Çiftçilerimiz kuraklıktan zaten zor durumda ekilen her üründe zarar yaşıyoruz. Birde bunun üzerine tarlalarımıza hırsızlar dadandı. Çiftçimiz zaten zararda birde hırsızlarla uğraşıyoruz. Çiftçiyi üreticiyi rahat bırakın” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kızılcabölükspor'da başkan yeniden Osman Duran 
YEREL HABERLER Kızılcabölükspor'da başkan yeniden Osman Duran 
Burun ameliyatında yeni yöntem 'Çatıda Denge Tekniği' Egekent Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanından burun ameliyatlarına yepyeni soluk!
YEREL HABERLER Burun ameliyatında yeni yöntem 'Çatıda Denge ...
Engelli yaşlı kadından 58 saattir haber alınamıyor Yaşlı kadından aramaların 2’inci gününde bir iz bulunamadı
YEREL HABERLER Engelli yaşlı kadından 58 saattir haber ...
ByLock yüklü telefonlar, duşakabinden çıktı
YEREL HABERLER ByLock yüklü telefonlar, duşakabinden çıktı
Lavanta bahçesi ziyarete açıldı
YEREL HABERLER Lavanta bahçesi ziyarete açıldı
FETÖ’den ihraç öğretmen ve 2 üye saklandığı hücre evinde yakalandı FETÖ operasyonunda yakalanan 3 kişiden 2’si tutuklandı
YEREL HABERLER FETÖ’den ihraç öğretmen ve 2 üye saklandığı hücre ...
Denizli'de 4 tefecilik şüphelisinden 1'i tutuklandı
YEREL HABERLER Denizli'de 4 tefecilik şüphelisinden 1'i tutuklandı
Annesine karşı olan son görevi kendi yerine getirdi
YEREL HABERLER Annesine karşı olan son görevi kendi yerine getirdi
Özel Denizli Cerrahi Hastanesi, Buharkent Belediyesi ile protokol yeniledi
YEREL HABERLER Özel Denizli Cerrahi Hastanesi, Buharkent Belediyesi ...
Vali Atik; “Hiçbir sınav sizin kıymetinizi belirlemeyecektir”
YEREL HABERLER Vali Atik; “Hiçbir sınav sizin kıymetinizi ...
Eski eşini barışma isteğini geri çevirdiği için bıçaklamış
YEREL HABERLER Eski eşini barışma isteğini geri çevirdiği için ...
Bomba gibi patlayan kamyonun yeni görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Bomba gibi patlayan kamyonun yeni görüntüleri ortaya ...
Görüp hayal etti, kendi traktörünü yaptı
YEREL HABERLER Görüp hayal etti, kendi traktörünü yaptı
95 kişiyi mağdur eden tefecilerin evinden 2 milyonluk çek ve senet çıktı
YEREL HABERLER 95 kişiyi mağdur eden tefecilerin evinden 2 milyonluk ...
Denizli’de otomobil sayısı yüzde 4,9 arttı Denizli’de araç sayısı 2021 Mayıs ayı ile 434 bin 541’e ulaştı
YEREL HABERLER Denizli’de otomobil sayısı yüzde 4,9 arttı Denizli’de ...
Başkanı Erdoğan; “YKS, hayattaki basamaklardan biri, başarılar dilerim”
YEREL HABERLER Başkanı Erdoğan; “YKS, hayattaki basamaklardan biri, ...
Eski eşini bıçaklayarak kaçan koca, 2 saat sonra yakalandı
YEREL HABERLER Eski eşini bıçaklayarak kaçan koca, 2 saat sonra ...
Haşhaş kuraklıktan kozalak bağlamayınca rekoltede yüzde 70 azaldı
YEREL HABERLER Haşhaş kuraklıktan kozalak bağlamayınca rekoltede ...
Başkan Örki, YKS sınavı öğrencilerine başarılar diledi
YEREL HABERLER Başkan Örki, YKS sınavı öğrencilerine başarılar ...
Otobüsler YKS'ye gireceklere ücretsiz Başkan Zolan'dan YKS'ye gireceklere başarı mesajı
YEREL HABERLER Otobüsler YKS'ye gireceklere ücretsiz Başkan ...
Hırsız 'pireler' tutuklandı Birlikte hırsızlık yaptığı oğlu tutuklanan anne “Yavrum” diye feryat etti
YEREL HABERLER Hırsız 'pireler' tutuklandı Birlikte hırsızlık ...
Tartıştığı eski eşini sokak ortasında bıçakladı
YEREL HABERLER Tartıştığı eski eşini sokak ortasında bıçakladı
Seyir halindeki hafriyat kamyonu alev alev yandı
YEREL HABERLER Seyir halindeki hafriyat kamyonu alev alev yandı
Engelli yaşlı kadından 34 saattir haber alınamıyor
YEREL HABERLER Engelli yaşlı kadından 34 saattir haber alınamıyor