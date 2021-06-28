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Denizli Büyükşehirden bir ilk daha zeytinyağı işleme tesisi Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan: “Zeytinyağı üretim tesisimiz ile çiftçimiz daha fazla kazanacak”

İHA

Denizli Büyükşehirden bir ilk daha zeytinyağı işleme tesisi Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan: “Zeytinyağı üretim tesisimiz ile çiftçimiz daha fazla kazanacak”

Denizli Büyükşehir Belediyesi, zeytin üretiminin yoğun olarak yapıldığı Beyağaç ilçesinde üreticilerin katma değerli ürün elde etmesi için zeytinyağı işleme tesisi kuracak. Yıllık 345 ton zeytin rekoltesi bulunan Beyağaçlı üreticiler tesis ile daha çok kazanacak.

Denizli'nin kırsal bölgelerinde üretimi artırmak ve çiftçinin daha fazla kalkınmasına destek vermek amacıyla tarım ve hayvancılığa büyük destekler veren Denizli Büyükşehir Belediyesi, bir ilke daha imza atıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda zeytin üretiminin yoğun olarak yapıldığı Beyağaç ilçesinde zeytinyağı işleme tesisi kurmak için çalışmalara başladı. Tesis ile Beyağaç ilçesinde bulunan zeytin üreticilerinin ürünlerinin zeytinyağına dönüştürüleceği ve böylece ürünlerinin katma değerinin yükseltilmesine olanak sağlanacağı belirtildi. Bölgedeki çitçilerin üretimde katma değeri yükseltme talepleri üzerine başlatılan çalışma ile üretici birlikleri ve aile işletmelerinin kapasitelerinin yükseltilmesi, istihdamın artırılması, kırsal yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, bölge halkının düzenli ve yeterli gelir imkanlarına kavuşturularak refah düzeylerinin artırılması ve nüfusun kırsalda tutundurulması hedefleniyor.

Beyağaç ilçesinde zeytin rekoltesi 345 ton
Beyağaç ilçesinde toplamda, yaklaşık 5 bin dekar alanda zeytin üretiminin yapıldığı ifade edildi. Söz konusu alanın bin 900 dekarında yağlık zeytin üretildiği, ilçede 11 bin 850 adedi mevcutta meyve veren olmak üzere toplam 54 bin 950 adet yağlık zeytin ağacının bulunduğu belirtildi. Beyağaç ilçesindeki yıllık toplam zeytin rekoltesinin ise 345 ton olduğu, bunun 63 tonunun yağlık zeytin üretimini teşkil ettiği kaydedildi. Denizli Büyükşehir Belediyesinin kuracağı tesisten ilçedeki 500 dolayında zeytin üreticisinin faydalanacağı belirtildi. Bölgedeki üreticilerin tesis ile daha fazla zeytinyağı üretip, daha fazla katma değeri yüksek ürün elde edeceği ve kazançlarının da buna bağlı olarak yükseleceği ifade edildi.

“Zeytinyağı üretim tesisimiz ile çiftçimiz daha fazla kazanacak”
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, zeytin üretiminin Beyağaçlı üreticiler için çok önemli olduğunu belirterek, çiftçilere artı değer kazandıran ürünleri desteklemeye devam ettiklerini vurguladı. Denizli Büyükşehir Belediyesinin tüm imkanları ile üreticinin yanında olduğunu kaydeden Başkan Zolan; "Çiftçimizin katma değeri yüksek ürünler elde etmesi için yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda Beyağaçlı zeytin üreticimizin ürünlerinden zeytinyağı elde edip daha fazla kazanması için zeytinyağı üretim tesisi kuracağız. İnşallah zeytinyağı üretim tesisimiz ile çiftçimiz daha fazla kazanacak. Denizlimizin 19 ilçesi, 616 mahallesinde vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirip şehrimize güzellikler katmaya devam edeceğiz. Allah'ım bu yatırımımızı da kazasız belasız tamamlamayı nasip etsin inşallah” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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