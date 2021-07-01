Metrelerce yükseklikte zipline heyecanı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Metrelerce yükseklikte zipline heyecanı

DHA

Metrelerce yükseklikte zipline heyecanı


Ramazan ÇETİNDeniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin turistik ilçesi Pamukkale'deki Seyir Tepesi'nde bulunan zipline parkuru, adrenalin tutkunlarından ilgi görüyor. Metrelerce yükseklikteki zipline ile eşsiz manzaranın keyfini çıkaranlar seyir tepesindeki dev horoz heykeliyle de hatıra fotoğrafı çekiliyor.
Pamukkale Belediyesi'nce Kınıklı Mahallesi'nde geçen yıl hizmete açılan 405 bin metrekarelik alan üzerine kurulu Seyir Tepesi Şehir Ormanı, Türkiye'nin en büyük tematik parkları arasında yer alıyor. Ziyaretçilerine doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sunan tesis içinde en büyük ilgiyi 26 ton demir kullanılarak inşa edilen 27 metre uzunluğundaki dev horoz heykeli, zipline ve dağ kızağı görüyor. Vatandaşlar dev horoz heykeliyle hatıra fotoğrafları çektirirken, adrenalin tutkunları ise zipline parkurunda metrelerce yükseklikte kuleler arasında çekilen çelik halatlarda kaymanın heyecanını yaşıyor. Bir diğer heyecan ise 680 metre uzunluğundaki dağ kızağında yaşanıyor. Dağ kızağına binenler eğimli parkurda eğleniyor.
Güvenlik önlemleri alınarak birinci kuleden yapılan atlayış ile 25 metre yükseklikten önce 147 metre uzunluğunda halat ile ikinci kuleye ulaşılıyor. İkinci kuleden de 27 metre yükseklikten 147 metre uzunluğu bulunan halatla üçüncü kuleye, 28 metre yükseklikten 178 metre uzunluğundaki halatla dördüncü kuleye, son olarak da 43 metre yükseklikten 244 metre uzunluğundaki halatla ulaşılan beşinci kulede heyecan sona eriyor. Halatlar arasındaki 5 kulede de uzman ekipler bulunuyor.
Zipline ile yükseklik korkusunu yendiğini söyleyen Oktay Gırgış, "Önce korktum, ancak ilk kez bindim ve 4 parkurda da kaydım. Muhteşem bir deneyim. Yükseklik korkum vardı, burası sayesinde onu da yendim. Metrelerce yükseklikte kuleler arasında kaymak muhteşem bir şey. Harika bir duygu ve heyecan yaşıyorsunuz. Herkes zipline heyecanını yaşamalı" dedi.
Burcu Damgacı ise, "Çok heyecan vericiydi, manzara eşliğinde kuleler arasında kaymaktan çok keyif aldım. Arkadaşlarıma da burayı önereceğim" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN Deniz TOKAT
2021-07-01 15:04:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ciro kaybı şartının kaldırılmasıyla nefes kredisine talep arttı DTO üyelerine 75 milyon liralık nefes kredisi desteği
YEREL HABERLER Ciro kaybı şartının kaldırılmasıyla nefes kredisine ...
Sağlık çalışanlarına 3. doz aşıları uygulanıyor Denizli’de aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarına 3. doz aşıları ...
Denizli’de 5 öğrenci LGS’de birinci oldu
YEREL HABERLER Denizli’de 5 öğrenci LGS’de birinci oldu
Pamukkale Belediyesinin destekleri hesaplara yatırılıyor
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyesinin destekleri hesaplara ...
Salep dede, ömrünü salebe adadı 10 yılda 500 metrekare arsada 5 farklı türde salep üretmeyi başardı 10 yıldır salep üretiyor, Türkiye’nin salep borsası olması için çalışıyor
YEREL HABERLER Salep dede, ömrünü salebe adadı 10 yılda 500 ...
2021 çobanların talihsiz yılı oldu Kuraklıktan ot bulmakta zorlanan koyun keçiler yıldırımla telef oldu
YEREL HABERLER 2021 çobanların talihsiz yılı oldu Kuraklıktan ot ...
Doğalgaz borusunu deldi, hiçbir şey olmamış gibi aracına binip gitmek istedi
YEREL HABERLER Doğalgaz borusunu deldi, hiçbir şey olmamış gibi ...
İş kazalarını ‘Her işi yaparım, bana bir şey olmaz’ diyenler tetikliyor
YEREL HABERLER İş kazalarını ‘Her işi yaparım, bana bir şey olmaz’ ...
Denizlili Salih, LGS birincileri arasına girdi
YEREL HABERLER Denizlili Salih, LGS birincileri arasına girdi
Özel Denizli Cerrahi Hastanesi, Acıpayam Belediyesi ile protokol yeniledi
YEREL HABERLER Özel Denizli Cerrahi Hastanesi, Acıpayam Belediyesi ...
Sağlıkçılara yönelik ücretsiz ulaşıma devam Başkan Zolan: “İyi ki varsınız”
YEREL HABERLER Sağlıkçılara yönelik ücretsiz ulaşıma devam Başkan ...
Kızılcabölük transferde Özgür'ü aldı
YEREL HABERLER Kızılcabölük transferde Özgür'ü aldı
Başkan Arslan, mesleğini yaşatan halı ve kilim ustalarına destek verdi Eskimeye yüz tutmuş kilim dokuma mesleğinin kursu açıldı
YEREL HABERLER Başkan Arslan, mesleğini yaşatan halı ve kilim ...
GESİFED’in 5 üyesi federasyon yönetimine girdi
YEREL HABERLER GESİFED’in 5 üyesi federasyon yönetimine girdi
Duman’ı bulana 2 bin TL ödül verecek
YEREL HABERLER Duman’ı bulana 2 bin TL ödül verecek
Alkollü sürücünün kaçışı çıkmaz sokakta son buldu
YEREL HABERLER Alkollü sürücünün kaçışı çıkmaz sokakta son buldu
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'televizyona çıkma' teklifi
YEREL HABERLER Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'televizyona çıkma' ...
Muharrem İnce, Denizli’de partisinin il başkanlığını açtı
YEREL HABERLER Muharrem İnce, Denizli’de partisinin il başkanlığını ...
Denizli'de firari 10 FETÖ hükümlüsü tutuklandı
YEREL HABERLER Denizli'de firari 10 FETÖ hükümlüsü tutuklandı
Hatalı park yapılmasından usanan muhtar, fırçayla ayar verdi Muhtar, uyarılara rağmen aracını yasaklı alana park eden esnafın aracının camına 'Park yasak' yazdı İkili arasında bir süredir devam eden park tartışmasında esnaf muhtarı, muhtar ise seçimde yendiği rakibini suçladı
YEREL HABERLER Hatalı park yapılmasından usanan muhtar, fırçayla ...
Şampiyon kick bokscular Şırnak yolcusu
YEREL HABERLER Şampiyon kick bokscular Şırnak yolcusu
FETÖ’nün özel eğitim yapılanmasındaki 10 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER FETÖ’nün özel eğitim yapılanmasındaki 10 kişi ...
DTO'dan bir ilk; MERSİS üzerinden randevulu sistemine geçildi
YEREL HABERLER DTO'dan bir ilk; MERSİS üzerinden randevulu sistemine ...
83 yaşındaki Pamuk Dede, aynı anda iki tümör ameliyatı olarak sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER 83 yaşındaki Pamuk Dede, aynı anda iki tümör ...