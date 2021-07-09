Denizli’de meslek liseleri tuttuğu ışık ile herkesi gururlandırdı Denizli Milli Eğitim Müdürü Ekici: “Meslek liselerimizin ülkemize tuttuğu ışık hepimizi gururlandırdı”

Denizli'de 20202021 eğitim öğretim yılında kat ettiği yol ve yeni eğitim öğretim döneminde yapılacak çalışmaları değerlendirmek üzere Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici öncülüğünde bir toplantı düzenlendi. Müdür Ekici; "Bir buçuk yıllık bir salgının gölgesinde geçse de meslek liselerimizin ülkemize tuttuğu ışık hepimizi gururlandırdı" dedi.



Denizli’de Servergazi Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde mesleki eğitiminin 20202021 eğitim öğretim yılında kat ettiği yol ve yeni eğitim öğretim döneminde yapılacak çalışmaları değerlendirmek üzere toplantı düzenlendi. Toplantıya Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Şube Müdürü Mahmut Gürhan ve Merkezefendi ile Pamukkale ilçelerinde mesleki ve teknik eğitim veren 18 okul müdürü katıldı. 2023 Eğitim Vizyonunun tüm eğitim camiasına yaptığı kılavuzlukla, mesleki ve teknik eğitime atfedilen değerlerin artılması, mesleki ve teknik eğitime erişim imkanlarının genişletilmesi, rehberlik hizmetlerinin daha işlevsel kullanılması ve mesleki eğitimde, eğitim, istihdam, üretim ilişkisinin güçlendirilmesi hedeflerine yönelik atılacak adımların ana temayı oluşturduğu toplantıda, 20212022 eğitim öğretim yılında proje tabanlı gerçekleştirilecek faaliyetler hakkında da sunumlar yapıldı.



“Meslek liselerimizin ülkemize tuttuğu ışık hepimizi gururlandırdı”

Mesleki ve teknik eğitim veren okul ve kurumların, salgın döneminde ülkemize ilk ışık tutan eğitim ve üretim ortamları olduğunu vurgulayan İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici; “Bir eğitim öğretim yılını daha geride bıraktık. Ardımızda bıraktığımız bu dönem, bir buçuk yıllık bir salgının gölgesinde geçse de meslek liselerimizin ülkemize tuttuğu ışık hepimizi gururlandırdı. İlimizin maske, dezenfektan ve çeşitli temizlik malzemelerinin tedarikinde hiçbir sıkıntı yaşamadığına şahit olduk. Meslek liselerimiz üzerlerine düşeni yaptılar. Sahip oldukları altyapı, harcadıkları emek ve enerjiye ek olarak; özellikle salgın döneminde ortaya koydukları olağanüstü iradeyi de hesaba kattığımızda okullarımızın bacasından çıkan dumanın renginin daima bembeyaz olacağına hiç şüphe yoktur” dedi.

Döner sermayeli okullar geçtiğimiz yıl yaklaşık 9 milyonluk ciro yaparak Türkiye ekonomisine katkı sağladı.

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