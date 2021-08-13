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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

‘Çocuklar için El Ele’ projesi Denizli’de yapılan eğitimle başladı

İHA

‘Çocuklar için El Ele’ projesi Denizli’de yapılan eğitimle başladı

– Avrupa Birliği tarafından desteklenen 'Çocuklar için el ele' projesi, Denizli Koruyucu Aile Derneği (DEKAD) öncülüğünde gerçekleşen tanıtım ve ilk eğitimin verilmesiyle başladı.
Avrupa Birliği tarafından desteklenen 'Çocuklar İçin El Ele' projesi’nin açılış toplantısı Denizli Koruyucu Aile Derneği yürütücülüğünde Denizli'de gerçekleşti. Açılış etkinliğine Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Yılmaz, Denizli Valiliği Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürü Sefa Altıntaş, ASH İl Müdür Yardımcısı Gökhan Çakırlı, federasyon paydaşı dernek başkanları, üyeleri ve gönüllüleri katıldı. Federasyon kurma yolunda birlikte adım atmaya karar veren Denizli Koruyucu Aile Derneği ile birlikte İstanbul Koruyucu Aile Derneği, İzmir Koruyucu Aile Derneği, Samsun Koruyucu Aile Derneği ve Bizim Çocuklar Gençlik Akademisi Derneği proje kapsamında bir araya geldi.

'Denizli'nin ekonomide başardığı girişimcilik ruhunu biz de çocuklarımız için kullanmaya karar verdik'
Denizli Koruyucu Aile Derneği Başkanı Hakan Vural, etkinlikle ilgili görüşlerini paylaştı. Başkan Vural, “Bugün 'Çocuklarla El Ele' projemizin Türkiye çapında federasyona giden, bir çatı altında olmamızı sağlayan projemizin toplantısı içerisinde bir aradaydık. Derneğimizin DEKAD 2009 yılında 6 koca yürekli koruyucu aile ve bir sosyal hizmet uzmanımız tarafından kuruldu. Derneğimiz kurulduğunda parça parça olan farklı tecrübelere sahip olan ailelerin tecrübelerini kayıt altında tutabilmek ve koruyucu aile olmak isteyen aileler için bu tecrübeleri ve farkındalığı daha profesyonelce yürütebilmek için bu yola çıktık. Bunun eksikliğini, her ailede farklı bir öykü vardı ve biz de Ankara ile olan Bakanlığımızla olan ilişkilerimizde federasyon ihtiyacını hissettik. Koruyucu aile derneklerimizin ortak bir bakış açısına sahip olması dileğimiz ve bunu bir çatı altında toplamak istedik. Denizli'nin ekonomide başardığı girişimcilik ruhunu biz de çocuklarımız için kullanmaya karar verdik. Artık projemizin hayata geçme dönemi başlıyor. Eylül ayında tüzüğümüz onaylanınca yolculuğumuza başlayacağız” diye konuştu.

‘Projeyi yazmaya 3 yıl önce başlamıştık’
‘Çocuklar için El Ele’ proje koordinatörü Petek Üzülmez, proje açılış toplantısında gerçekleştirdiği konuşmada “Çocuklar için El Ele’ dedik, bundan 3 yıl önce yazmaya başladık bu projeyi. Ve yaklaşık 4 aydır uyguluyoruz. Pandemi sürecinin yavaşlamasıyla yüz yüze buluşma fırsatımız oldu.’ Dedi. Proje hakkında bilgiler veren Üzülmez, ‘Proje ortakları İstanbul Koruyucu Aile Derneği, İzmir Koruyucu Aile Derneği, Samsun Koruyucu Aile Derneği ve Bizim Çocuklar Gençlik Akademisi. Projemizin genel hedefi, Devlet koruması altında çocuklara yönelik çalışmalar yürüten, STK’ların politika ve karar alma süreçlerine daha aktif ve demokratik katılımını sağlayarak sivil toplumun gelişmesine katkıda bulunmaktır” ifadelerini kullandı.

İstanbul Koruyucu Aile Derneği Başkanı Neşe Gökalp ise, proje hakkında uzun süredir çalıştıklarını söyleyerek, “Denizli Koruyucu Aile Derneği ile çok uzun zamandır çalışıyorduk. Alandaki dernekler olarak. Proje Denizli'de başladı ama Türkiye'ye de yayılacak. Bundan eminiz zaten. Sonuçta birlik ve beraberlik olması gerekiyordu dernekler arasında da. Onu sağlayıp çocuklar için daha hayata hazır, geleceğe umutla bakılan bir dünya sağlamak istiyoruz. Bunun için buradayız” dedi.

Toplantıya katılan Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Yılmaz ise, proje için çalışma gösteren dernek yöneticilerini kutladı. Yılmaz, “Bir şekilde ailelerinin yanından ayrılmış olan çocuklarımıza ev sahipliği yapan, çocukluğundan gençliğine kadar onların her türlü ihtiyaçlarını karşılayan topluma kazandıran, eğitimlerinden sosyal yaşamlarına kadar katkıda bulunan ailelere teşekkür ediyorum. Denizli'de 2009 yılından beri Denizli Koruyucu Aile Derneği'mizin fayda sağladığını biliyordum. Derneğimiz Türkiye'de diğer illerdeki derneklerin de oluşuma katkı sağlamış, onların ev sahipliğinde koruyucu aile derneklerini daha da büyüterek bir federasyon olma çabaları var. Çok önemli buluyorum. Ülkemizin kanayan yarasına parmak basmış bir gönüllü oluşumu, toplumun bütün çocuklarına bu katkı verecek olmalarından sevinç duyduk. İstanbul'dan İzmir'den Samsun'dan değerli şubelerimiz de vardı. Daha da yaygınlaşacağını düşünüyorum. Başta derneğin kurucusu Ayfer Doğan, başkan Hakan Vural kardeşimize ve paydaşlarına bu çalışmaları nedeniyle teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

'Belediye olarak her zaman arkanızdayız'
Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki de, koruyucu aile kavramının önemi hakkında düşüncelerini aktardı. Başkan Örki, “Burada çok önemli tarihi bir ana şahitlik ettik. Ülkemiz açısından da çok önemli olacak olan çok önemli projelere imza atacak olan federasyonun temellerinin atıldığı çok önemli bir ana şahitlik ettik. Temel atmak demek demir koymak beton atmak demek değildir. Bazı temeller vardır ki betondan yapılan binalardan çok daha önemli temellerdir. Çünkü bize emanet olan o küçük evlatlarımızın sorumluluğu bizim sırtımızda olan ister bizim öz evladımız olsun ister bizim öz evladımız olmasın vatan evlatlarına sahip çıkılacak. Türkiye'nin dört bir tarafında bunun yaygınlaştırılması sağlayacak bir organizasyon idi. Biz de devlet olarak belediye olarak her zaman arkasında olacağımızı belirterek herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

'Yapmış olduğunuz çalışmaları önemsiyoruz ve destekliyoruz'
Denizli Valiliği Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Sefa Altıntaş da, kamu olarak teşekkürlerini iletirken, Koruyucu Ailelik üzerine mücadele veren derneklere her zaman desteklerinin olduğunu söyledi. Altıntaş, şunları kaydetti:
“Dernek başkanlarımızdan baştan itibaren ve dışarıdan gelen Sivil toplum Kuruluşları temsilcisi arkadaşlarımızdan yaptıkları çalışmaları dinledikçe kamu adına gurur duyuyorum. Bu çalışmalardan dolayı da kamu adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Gerçekten kurulan dernekler kuruluş amacını yerine getirmiş ve hedefe doğru gidiyorlar. Federasyon noktasında benim de bir katkım olabilirse sadece tüzük konusunda katkım oluyor. Bundan sonrasında inşallah farklı noktalardan kamu adına valilik adına elimizden ne gelirse hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. Yapmış olduğunuz çalışmaları önemsiyoruz ve destekliyoruz”

Denizli’de gerçekleştirilmesi planlanan proje açılış ve yönetişim eğitimi etkinliği başarıyla tamamlayan “Çocuklar için El Ele” projesi paydaşı dernekler bir sonraki eğitim için Samsun’da bir araya gelecekler. Federasyon çalışmaları DEKAD’ın yürütücülüğünde hızla sürecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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