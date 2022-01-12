Denizli’de 5 yılda 380 bin ceviz fidanı toprakla buluştu Büyükşehir’in ceviz fidanı seferberliği devam ediyor

Denizli'nin Türkiye'de ceviz üretiminde ilk sırayı alarak Denizlili üreticilerin gelirinin artırılması amacıyla 2017’de hayata geçirilen "Ceviz Üretim Alanlarını Geliştirme Projesi" kapsamında bugüne dek 380 bin ceviz fidanı dağıtıldı. Bu yıl planlanan 40 bin ceviz fidanının dağıtımına ise Çal ve Babadağ ilçelerinden başlandı.



Denizli Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğinde 2017 yılında hayata geçirilen "Ceviz Üretim Alanlarını Geliştirme Projesi" kapsamında üreticilere bu yıl da ceviz fidanı hibe desteği veriliyor. Bu kapsamda Denizli'de bu yıl hibe verilecek toplam 40 bin ceviz fidanının dağıtımına başlandı. Denizli'nin Türkiye'de ceviz üretiminde ilk sırayı alması, cevizde dışa bağımlığının azaltılması ve Denizlili üreticilerin gelirinin artırılması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında ceviz fidanı dağıtımına bu yıl Çal ve Babadağ ilçelerinden başlandı. İlk etapta iki ilçede 5 bin fidan üreticilere verilirken, “Ceviz Üretim Alanlarını Geliştirme Projesi” kapsamında 2017’den bugüne ise Denizlili üreticilere toplam 380 bin ceviz fidanının dağıtımı gerçekleştirildiği ifade edildi. 2022 yılı sonunda ise 420 bin ceviz fidanı dağıtımının tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.



“Cevizin başkenti Denizli”

“Cevizin başkenti Denizli” sloganı ile çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilere tarımsal anlamda destek vermeye ve yanlarında olmaya devam ettiklerini belirtti. Başkan Osman Zolan, şunları kaydetti: "Çiftçimizin, üreticimizin ihtiyacı olan ne varsa karşılamaya, imkânlarımız doğrultusunda desteklemeye devam ediyoruz. Çünkü biz şehrimizde üreticimizin kullanmadığı, ekip dikmediği bir toprak parçası kalmasın istiyoruz. İnşallah Denizlimiz tarımda da parmakla gösterilen gözde kentlerden biri olmaya devam edecek. Ceviz fidanlarımız hem çiftçimize hem de ülke ekonomimize büyük destekler sağlayacak. Üreticimize, çiftçimize bol bereketli kazançlar diliyorum” dedi.

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