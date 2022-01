Bu sokak 'Muhasebe Sokağı' Meslek lisesinin bir koridoru muhasebe sokağına dönüştürüldü Öğrenciler 'Muhasebe Sokağı' sayesinde mesleği daha rahat tanıyacak

Denizli’de öğrencilere muhasebe mesleğini tanıtmak, mesleki eğitimi tanıtma faaliyetleri kapsamında 8. sınıf öğrencilerine katkı sağlamak için NeclaErgun Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin bir koridoru, 'Muhasebe Sokağı'na dönüştürüldü.



Denizli’de öğrencilere muhasebe mesleğini tanıtmak, muhasebe ile ilgili temel kavramları kavratmak, mesleki eğitimi tanıtma faaliyetleri kapsamında okula ziyarete gelen 8. sınıf öğrencilerinin mesleki eğitimi tercih etmelerine katkı sağlamak ve aktif öğrencilerin okula aidiyet duygularını pekiştirmek için NeclaErgun Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin bir koridoru, muhasebe sokağına dönüştürüldü. Okul ve sektör işbirliğiyle Denizli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası katkısıyla yapılan 'Muhasebe Sokağı' için açılış töreni düzenlendi. Açılış törenine, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, Denizli ve çevre illerin SMM Odası başkanları katılım sağladı. TÜRMOB Genel Başkanı Kartaloğlu törende yaptığı konuşmada, TÜRMOB faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Başkan Kartoğlu, muhasebe sokağının çok anlamlı ve güzel olduğunu söyleyerek, katkı sağlayan herkese teşekkür etti.



“Odalarımızla hep birlikte el ele vererek çalışmalarımıza devam ediyoruz”

Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici törende yaptığı konuşmada; “Ülkemizde tüm sektörlerinin ihtiyaç duyduğu, yetişmiş, nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak ve mesleğini en iyi şekilde öğrenip uygulayan bireyler yetiştirmek için Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Meslek Liselerimiz, Mesleki Eğitim Merkezlerimiz, Sivil Toplum Örgütlerimiz, Meslek Odalarımız hep birlikte el ele vererek çalışmalarımıza devam ediyoruz. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nda yapılan değişikliklerde artık her ay mesleki eğitim merkezlerine devam eden öğrencilerimizin aldığı asgari ücretin yüzde 30'u kadar ücret, işveren tarafından değil devlet tarafından karşılanacaktır. Böylece mesleki eğitim merkezlerimiz, işveren açısından çok cazip ve mazeret üretemez bir noktaya çıkmıştır” diye konuştu.



Muhasebe sokağına ziyaretçilerden tam not

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Denizli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Adnan Selçuk’a teşekkür belgesi takdim etti. Kurdele kesiminden sonra tüm katılımcılar sokağı gezdi. Baştan sona muhasebenin temel kavramları, muhasebe mesleği, muhasebenin tarihçesi ve benzeri grafiklerle görsellerin duvara kaplanmasıyla oluşturulan muhasebe sokağı, ziyaretçilerden tam not aldı.

