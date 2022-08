Ayçiçekler hasat için gün sayıyor Denizli’de sarıya bürünen ayçiçek tarlaları güzelliğiyle dikkat çekiyor

Denizli’de yağlık ayçiçeği tohumu ekilen tarlalar hasat için gün saymaya başladı. Muhteşem manzarasıyla adeta doğal fotoğraf stüdyosuna dönüşen ayçiçeği tarlasında incelemede bulunan Başkan Zolan, üreticinin her zaman yanında olduklarını vurgulayarak, “Denizli’de ilklere imza attık” dedi.



Denizli Büyükşehir Belediyesinin geçen nisan ayında yağlık ayçiçeği tohum desteği verdiği çiftçiler hasat için gün saymaya başladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi geçen nisan ayında Acıpayam, Baklan, Bozkurt, Çal, Çardak, Serinhisar ve Tavas ilçesindeki 10 bin dekar alanda üretim yapacak 300 üreticiye 4 bin 800 kilogram yağlık ayçiçeği tohumu desteği vererek çiftçinin yüzünü güldürmüştü. Proje çerçevesinde toprakla buluşan ayçiçeği tohumları filizlenip büyüyerek muhteşem manzarasıyla adeta doğal fotoğraf stüdyosuna dönüştü. Başkan Osman Zolan, Acıpayam ilçesinin Ucarı Mahallesi’nde Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle yağlık ayçiçeği tohumu eken çiftçi Kenan Asıl’ın tarlasında incelemelerde bulundu. Başkan Zolan’a meclis üyeleri, Ucarı Mahalle Muhtarı Serkan Aydın ve beraberindekiler eşlik etti. Bir süre tarlada incelemede bulunan Başkan Zolan seyirlik bir manzara oluşturan ayçiçek tarlasında hatıra fotoğrafı çektirdi.



Büyükşehir çiftçinin yanında

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan burada yaptığı açıklamada, çiftçilerin üretim yapması için Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü imkanı sağlamaya devam ettiklerini söyledi. Çiftçilerin mevcut üretim tekniklerinin yanında farklı ve ilk kez uygulanacak yöntemlerle onları desteklemeyi amaçladıklarına dikkati çeken Başkan Osman Zolan, “Çiftçilerimiz üretiyor. Bu üretimin artması için de çiftçimize destek olmamız gerekiyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak biz de üretici kardeşlerimize tüm imkanlarımızla destek sağlıyor, onlara mevcut üretimlerinin yanında farklı alanlarda da ilkleri başlatabilmek için gayet ediyoruz” dedi.



“Ekonomimize katkı sağlayacak bir ürün”

Denizli’nin farklı bölgelerinde çerezlik ayçiçeği ekimi yapıldığını kaydeden Başkan Zolan, “Çerezlik ayçiçeği fazla su isteyen bir bitki ve ilklim değişikliği ile yağışların da azalmasıyla sürdürülebilirlik anlamında oldukça zor bir tarım ürünü. Bir de ekim sahası genişlediği için piyasada fiyatları da oldukça düştü. Biz Denizli’de bir ilki yapalım istedik ve çiftçilerimize yağlık ayçiçeği tohumu dağıttık” dedi. Yağlık ayçiçeğinin ekonomiye katkı sağlayacak bir ürün olduğuna değinen Başkan Zolan, “Allah’ım bereketli eylesin. Denizli’mizde çerezlik ayçiçeği nasıl önemli bir noktaya geldiyse yağlık ayçiçeği de yaygınlaşacak. Denizli’de ilklere imza attık ve üreticimize farklı bir alternatif oluşturmak istedik” diye konuştu. Çiftçinin daha çok kazanması için ellerinden gelen desteği vereceklerini vurgulayan Başkan Zolan, “Üretim olmadığı zaman hayat devam edemez. Biz her zaman üreticimizin yanında olacağız” dedi.



Üreticiden Başkan Zolan’a teşekkür

Ucarı Mahallesi’nde 30 dekarlık alana Büyükşehir Belediyesinin kendilerine sunduğu yağlık ayçiçeği tohumu desteği ile ekim yapan çiftçi Kenan Asıl ise, kendilerine her türlü desteği sunan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a teşekkür ederek, “Osman Başkanımıza yaşanılan bu süreçte çiftçiye verdiği destekten dolayı şükranlarımı sunuyorum. Burası bizim ilk denememiz ve başarılı olacağımızı düşünüyoruz. İnşallah bereketli bir hasat geçiririz” diye konuştu.

