Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Elon Musk'a âşık oldu dolandırıldı - Magazin haberleri

        Depface Elon Musk'a aşık oldu 70 milyon won dolandırıldı

        Güney Koreli bir kadın, sosyal medyada tanıştığı ve âşık olduğu kişinin Elon Musk olduğunu sanınca dolandırıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2024 - 11:57 Güncelleme: 25.04.2024 - 11:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Jeong Ji-sun adlı Güney Koreli bir kadın, Elon Musk'ın çeşitli uygulamalarla sahtesi oluşturulan video ve fotoğraf hilesine maruz kaldı.

        2

        Milyarder iş insanı Elon Musk ile sosyal medyada etkileşim kurduğuna inanan Jeong Ji-sun, 50 bin dolar dolandırıldı.

        Jeong Ji-sun, görüştüğü kişinin başta Elon Musk olduğundan şüphe etse de kimlik kartı gibi görünen fotoğrafları ve iş yerindeki fotoğraflarını göndermesinin ardından şüphesinden vazgeçti.

        3

        Söz konusu kişinin Elon Musk olduğuna tamamen inanması ise görüntülü konuşmayla oldu. Dolandırıcı, çeşitli uygulamalar kullanarak Jeong Ji-sun'ın Elon Musk ile görüştüğüne inandırdı. Ardından da Güney Kore'deki çalışanlarından birinin hesabına 70 milyon Kore Won'u geçmesini istedi. Ji-sun da yaklaşık 50 bin dolar olan parayı dolandırıcının hesabına yolladı.

        Fotoğraflar: Shutterstock, Backgriduk

        #Elon Musk
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çorlu tren kazası davasında karar çıktı
        Çorlu tren kazası davasında karar çıktı
        Cezaevine gönderildi! Öğrenciye istismar!
        Cezaevine gönderildi! Öğrenciye istismar!
        Merkez Bankası'ndan bugün ne bekleniyor?
        Merkez Bankası'ndan bugün ne bekleniyor?
        Sürpriz aday! Sergen Yalçın kararı
        Sürpriz aday! Sergen Yalçın kararı
        23 Nisan gösterilerinde öğretmene saldırdı!
        23 Nisan gösterilerinde öğretmene saldırdı!
        ABD: Çin artık "Tarafsızız" diyemez
        ABD: Çin artık "Tarafsızız" diyemez
        Motokurye sürücüyü tornavidayla öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        Motokurye sürücüyü tornavidayla öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        "Fatih Terim'in yeni baş ağrısı"
        "Fatih Terim'in yeni baş ağrısı"
        Aşırı turist çeken o şehre giriş artık ücretli
        Aşırı turist çeken o şehre giriş artık ücretli
        Çalışmak için gelmişti! 3 gündür aranan gencin şüpheli ölümü!
        Çalışmak için gelmişti! 3 gündür aranan gencin şüpheli ölümü!
        Cazibe merkezi Galatasaray!
        Cazibe merkezi Galatasaray!
        ABD'de protestolar yayılıyor!
        ABD'de protestolar yayılıyor!
        Sevgilisi boğazından bıçakladı! 20 gün hayata tutunabildi!
        Sevgilisi boğazından bıçakladı! 20 gün hayata tutunabildi!
        Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. Yılı'nda 57. Alay Vefa Yürüyüşü: Gurur ve hüzün bir arada
        Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. Yılı'nda 57. Alay Vefa Yürüyüşü: Gurur ve hüzün bir arada
        Son fotoğraf muamması
        Son fotoğraf muamması
        Öğretmen ile öğrencisinin 'oğlak' diyaloğu gülümsetti
        Öğretmen ile öğrencisinin 'oğlak' diyaloğu gülümsetti
        Bahşiş personelin hakkı
        Bahşiş personelin hakkı
        125 sene öncesinin TOGG’u...
        125 sene öncesinin TOGG’u...
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        AB, Türk dönerini tescile hazırlanıyor
        AB, Türk dönerini tescile hazırlanıyor