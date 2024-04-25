Depface Elon Musk'a aşık oldu 70 milyon won dolandırıldı
Güney Koreli bir kadın, sosyal medyada tanıştığı ve âşık olduğu kişinin Elon Musk olduğunu sanınca dolandırıldı
Jeong Ji-sun adlı Güney Koreli bir kadın, Elon Musk'ın çeşitli uygulamalarla sahtesi oluşturulan video ve fotoğraf hilesine maruz kaldı.
Milyarder iş insanı Elon Musk ile sosyal medyada etkileşim kurduğuna inanan Jeong Ji-sun, 50 bin dolar dolandırıldı.
Jeong Ji-sun, görüştüğü kişinin başta Elon Musk olduğundan şüphe etse de kimlik kartı gibi görünen fotoğrafları ve iş yerindeki fotoğraflarını göndermesinin ardından şüphesinden vazgeçti.
Söz konusu kişinin Elon Musk olduğuna tamamen inanması ise görüntülü konuşmayla oldu. Dolandırıcı, çeşitli uygulamalar kullanarak Jeong Ji-sun'ın Elon Musk ile görüştüğüne inandırdı. Ardından da Güney Kore'deki çalışanlarından birinin hesabına 70 milyon Kore Won'u geçmesini istedi. Ji-sun da yaklaşık 50 bin dolar olan parayı dolandırıcının hesabına yolladı.
Fotoğraflar: Shutterstock, Backgriduk