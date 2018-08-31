Deportes Iquique - O Higgins düellosu

Şili Premier Lig heyecanı devam ediyor. Deportes Iquique, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü O Higgins takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 18:00. Maç öncesi Deportes Iquique 21 puanla 13. sırada, O Higgins 27 puanla 8. sırada bulunuyor. Deportes Iquique, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 yenilgilik form durumunda. O Higgins son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 460 kodlu maçı oynayanlar; Deportes Iquique galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 2.90, O Higgins galibiyet oranı 3.20. Alt oranı 1.65, üst oranı 1.70. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Deportes Iquique önceki hafta O Higgins mücadelesinde 0-1 yenildi.

O Higgins, Deportes Iquique karşılaşmaında 0-1 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Deportes Iquique, 10 gol attı ve 14 gol yedi.

O Higgins, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. O Higgins, deplasmanda 11 kez ağları sarsarken, 16 kez topu kendi kalesinde gördü.

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