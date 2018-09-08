Deportivo La Coruna - Sporting Gijon maçı öncesi rakamlar

İspanya 2.Lig maçında Deportivo La Coruna ile Sporting Gijon, 09 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:45. 5 puanlı Deportivo La Coruna 8. sırada bulunuyor, Sporting Gijon 7 puana sahip ve 4. sırada. Ev sahibi Deportivo La Coruna, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Sporting Gijon son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 557 kodlu maçı oynayanlar; Deportivo La Coruna galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 2.90, Sporting Gijon galibiyet oranı 3.20. Alt 1.45, üst 1.95 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.75, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Deportivo La Coruna son hafta oynanan Osasuna maçında 2-0 kazandı.

Sporting Gijon ise Villarreal karşılaşmasında 1-3 yenildi.

Sporting Gijon, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Sporting Gijon 1 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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