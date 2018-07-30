Deportivo Rionegro - Alianza Petrolera maçı istatistikleri

Kolombiya Primera A Clausura heyecanı devam ediyor. Deportivo Rionegro, 31 Temmuz 2018 Salı günü Alianza Petrolera takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 04:00. Ev sahibi Deportivo Rionegro, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Alianza Petrolera, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 607. İddaa'da Deportivo Rionegro kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Alianza Petrolera kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Deportivo Rionegro son hafta oynanan Alianza Petrolera maçında 0-1 yenildi.

Alianza Petrolera ise Deportivo Rionegro maçında 0-1 kazandı.

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