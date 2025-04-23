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        Haberler Bilgi Gündem Deprem çantasında neler olmalı, neler konulmalı? Deprem çantası nasıl hazırlanır?

        Deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasında neler olmalı?

        İstanbul'da Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Meydana gelen deprem çevre illerden de hissedilirken, can kaybı yaşanmadı. Afetlerden hemen sonra deprem çantasında bulunması gereken malzemeler gündemdeki yerini aldı. Peki, "Deprem çantasında neler olmalı?" İşte deprem çantasına konulması gerekenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2025 - 17:57 Güncelleme: 23.04.2025 - 18:22
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        1

        Marmara Denizi'nde 6.2 büyüklüğündeki deprem Marmara Bölgesi'nin tamamında hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) afetlerden hemen sonra ihtiyaç duyabileceğiniz malzemelerin bulunduğu bir acil durum çantanızın hazır ve ulaşılabilecek bir yerde olması gerektiğini belirtiyor. Peki, "Deprem çantasında neler olmalı? Deprem çantasına neler konulmalı?" İşte deprem çantasında olması gereken yiyecek-içecek ve temin edilmesi gerekenler...

        2

        AFET VE ACİL DURUM ÇANTASININ İÇERİSİNDE NELER OLMALI?

        Gıda

        Yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve dayanıklı (çabuk bozulmayan) gıdalar (Konserve, kuru meyveler, tahin–pekmez, meyve suyu, vb.).

        Önemli belge fotokopileri

        Kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)
        Tapu, sigorta, ruhsat belgeleri
        Zorunlu Deprem Poliçesi
        Diplomalar
        Pasaport, banka cüzdanı vb.
        Diğer (evcil hayvan sağlık karnesi, vb.)
        Giyecekler
        İç çamaşırı
        Çorap
        Yağmurluk
        İklime uygun giysiler
        Su
        Her bir aile üyesi düşünülerek yeterli içme suyu alınmalı.

        3

        Hijyen malzemeler

        Sabun ve dezenfektanlar
        Diş fırçası ve macunu
        Islak mendil
        Tuvalet kâğıdı
        Hijyenik ped

        4

        Diğer malzemeler

        İlk yardım çantası
        Uyku tulumu veya battaniye
        Çakı, düdük, küçük makas
        Kâğıt, kalem
        Pilli radyo, el feneri ve yedek piller (dayanıklı/uzun ömürlü pil seçilmeli)

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