Deprem mi oldu? 31 Mart nerede deprem oldu? Son dakika: AFAD ve KANDİLLİ son depremler listesi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan güncel son depremler listeleri gündemde. Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, meydana gelen tüm depremleri güncel olarak resmi internet siteleri üzerinden duyuruyor. İşte 31 Mart 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

AFAD SON DEPREMLER - 31 MART 2022

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 31 MART 2022

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.03.31 09:42:41 39.1413 27.6048 3.4 -.- 1.8 -.- DARKALE-SOMA (MANISA) İlksel

2022.03.31 09:27:39 40.7812 31.6340 4.3 -.- 1.7 -.- BAKIRLI-(BOLU) İlksel

2022.03.31 08:28:57 37.1010 28.4292 14.0 -.- 1.8 -.- ULA (MUGLA) İlksel

2022.03.31 06:23:40 37.0993 28.3455 14.2 -.- 1.5 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel

2022.03.31 05:03:42 37.0073 28.0648 5.4 -.- 1.5 -.- KULTAK-MILAS (MUGLA) İlksel

2022.03.31 05:03:14 36.9818 28.0507 4.1 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.03.31 04:45:59 37.0523 28.0652 14.3 -.- 1.3 -.- KULTAK-MILAS (MUGLA) İlksel

2022.03.31 04:42:34 37.0442 28.0553 13.0 -.- 1.3 -.- KULTAK-MILAS (MUGLA) İlksel

2022.03.31 04:23:01 37.8102 26.4667 6.7 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2022.03.31 03:43:20 37.0853 29.1743 5.6 -.- 2.4 -.- KOLAK-CAMELI (DENIZLI) İlksel

2022.03.31 00:27:16 35.5818 27.4748 5.9 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel