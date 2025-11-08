Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem DEPREM Mİ OLDU? En son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde? 8 Kasım 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? 8 Kasım 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Ülke genelinde meydana gelen irili ufaklı tüm depremler saniye saniye kayıt altına alınıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri ile sarsıntıların merkes üzzü, büyüklüğü, derinliği, enlemi ve boylamı gibi detaylar öğrenilebiliyor. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde? İşte, 8 Kasım 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı...

        Giriş: 08.11.2025 - 00:24 Güncelleme: 08.11.2025 - 00:24
        1

        Deprem kuşağında yer alan Türkiye’de gün içinde küçük büyük pek çok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. Son depremler listesi 8 Kasım 2025 Cumartesi günü yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından araştırılıyor. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman oldu, merkez üssü neresi ve büyüklüğü kaç? İşte, 8 Kasım 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

        2

        BALIKESİR’DE DEPREM!

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 00.33’te Balıkesir Sındırgı merkezli bir deprem meydana geldi.

        Büyüklüğü 3.1 olarak ölçülen sarsıntı, yerin 7.01 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

        Saat 04.52’de merkez üssü Balıkesir Sındırgı olan bir deprem daha oldu. 4.2 büyüklüğündeki deprem, yerin 14.71 kilometre derinliğinde meydana geldi.

        Balıkesir Sındırgı'da;

        saat 11.09'da 3.0 büyklüğünde,

        saat 13.29'da 3.0 büyklüğünde,

        saat 13.29'da 3.2 büyklüğünde deprem oldu.

        3

        MANİSA'DA DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 13.12'de Manisa'nın Gördes ilçesinde deprem meydana geldi.

        Büyüklüğü 3.1 olarak ölçülen sarsıntı, yerin 7.03 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

        4

        7 KASIM 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

        İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;

        2025-11-07 13:29:41 39.20417 28.14139 10.89 ML 3.2 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-11-07 13:29:41 39.20833 28.13972 7.01 ML 3.0 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-11-07 13:12:37 38.90806 28.30556 7.03 ML 3.1 Gördes (Manisa)

        2025-11-07 11:09:58 39.19056 28.35194 7.0 ML 3.0 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-11-07 04:52:37 39.14694 28.21694 14.71 MW 4.2 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-11-07 00:33:22 39.20472 28.30694 7.01 ML 3.1 Sındırgı (Balıkesir)

        5

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        6

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
