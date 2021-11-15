Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Deprem mi oldu, nerede? 15 Kasım 2021 son dakika deprem verileri: AFAD-Kandilli Rasathanesi son depremler

Türkiye'de meydana gelen son depremler vatandaşın gündeminde. Coğrafi olarak deprem bölgesi olarak tanımlanan Türkiye'de meydana gelen depremler "Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?" sorularını gündeme getirdi. Son dakika deprem verilerine göre; Bolu'da üst üste depremler meydana geldi. İşte 15 Kasım 2021 Kandilli Rasathanesi - AFAD son depremler listesi...

Deprem mi oldu, nerede? 15 Kasım 2021 son dakika deprem verileri: AFAD-Kandilli Rasathanesi son depremler

Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 15 Kasım Pazartesi günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....

AFAD SON DEPREMLER - 15 KASIM 2021

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son olarak Bolu Merkez'de 2.1 büyüklüğünde meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 15 KASIM 2021

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.11.15 10:47:40 40.8687 31.6733 5.3 -.- 2.4 -.- MESCICELE-(BOLU) İlksel
2021.11.15 09:30:48 35.0822 26.3852 31.0 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.11.15 07:45:05 37.6808 26.0205 2.3 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.11.15 07:42:28 40.3643 25.8360 3.8 -.- 1.9 -.- KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) İlksel
2021.11.15 06:28:04 36.4727 27.2452 1.1 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.11.15 06:14:33 38.4203 38.7940 5.0 -.- 2.1 -.- KALE (MALATYA) İlksel
2021.11.15 05:26:34 37.7157 25.9798 5.4 -.- 3.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.11.15 05:21:41 37.7133 25.9537 3.3 -.- 2.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.11.15 04:08:51 37.8667 27.0355 5.0 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.11.15 04:02:25 38.4502 38.8205 5.0 -.- 1.6 -.- TOPALUSAGI-BASKIL (ELAZIG) İlksel
2021.11.15 03:29:03 37.8825 26.9390 11.1 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.11.15 02:56:26 40.3310 27.5332 12.2 -.- 2.5 -.- KINALAR-GONEN (BALIKESIR) İlksel
2021.11.15 02:09:39 40.3338 27.5355 10.5 -.- 3.0 2.8 CIFTECESMELER-GONEN (BALIKESIR) İlksel
2021.11.15 01:41:51 36.5373 27.1308 6.2 -.- 2.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.11.15 01:28:03 37.3402 35.0060 3.1 -.- 1.6 -.- KARAKILIC-KARAISALI (ADANA) İlksel
2021.11.15 00:28:37 36.5350 27.2005 5.0 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.11.15 00:26:33 37.4960 30.9352 2.1 -.- 2.1 -.- MUEZZINLER-SUTCULER (ISPARTA) İlksel
2021.11.15 00:11:56 35.1287 25.2022 2.5 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) REVIZE01 (2021.11.15 00:12:04)
2021.11.15 00:03:58 38.3548 28.4090 5.3 -.- 1.1 -.- SOGUKYURT-ALASEHIR (MANISA) İlksel

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İstanbul’da tramvay hattı çalışması nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanıyor
GÜNDEM İstanbullular dikkat! Tam 4 gün sürecek
Ekim ayı konut satış rakamları
GÜNDEM Ekim ayı konut satış rakamları
SON DAKİKA: 'Elmalı davası'nda 7'nci duruşma başladı! - Haberler
GÜNDEM 'Elmalı davası'nda 7'nci duruşma başladı!
İstanbullular dikkat: İstanbul'da 6 İlçede su kesintisi! Son dakika: 15 Kasım İSKİ su kesintisi olan ilçeler
GÜNDEM İSKİ'den açıklama: İstanbul'da su kesintisi!
İstanbul'da "çakarlı araç" denetimi yapıldı
GÜNDEM İstanbul'da "çakarlı araç" denetimi
İstanbulKart faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır 2021? iBB İstanbulKart faizsiz avans ne kadar, kaç TL?
GÜNDEM İstanbulKart faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır?
SON DAKİKA: İstanbul'da park kavgası kameralarda! Tencereyle vurdu ve... - Haberler
GÜNDEM Tencereli park kavgası!
Son dakika: Cemil Çiçek: Yüzde 50+1'de herkesin tereddütü var
GÜNDEM Cemil Çiçek: Yüzde 50+1'de herkesin tereddütü var
SON DAKİKA: İcra takip dosyalarında rüşvet operasyonu! - Haberler
GÜNDEM İcra takip dosyalarında rüşvet operasyonu!
Atıl durumdaki iş merkezinde 17 düzensiz göçmen yakalandı
GÜNDEM İş merkezinde 17 düzensiz göçmen yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.