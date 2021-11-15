Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 15 Kasım Pazartesi günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....

AFAD SON DEPREMLER - 15 KASIM 2021

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son olarak Bolu Merkez'de 2.1 büyüklüğünde meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 15 KASIM 2021

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.11.15 10:47:40 40.8687 31.6733 5.3 -.- 2.4 -.- MESCICELE-(BOLU) İlksel

2021.11.15 09:30:48 35.0822 26.3852 31.0 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.11.15 07:45:05 37.6808 26.0205 2.3 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.11.15 07:42:28 40.3643 25.8360 3.8 -.- 1.9 -.- KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) İlksel

2021.11.15 06:28:04 36.4727 27.2452 1.1 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.11.15 06:14:33 38.4203 38.7940 5.0 -.- 2.1 -.- KALE (MALATYA) İlksel

2021.11.15 05:26:34 37.7157 25.9798 5.4 -.- 3.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.11.15 05:21:41 37.7133 25.9537 3.3 -.- 2.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.11.15 04:08:51 37.8667 27.0355 5.0 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.11.15 04:02:25 38.4502 38.8205 5.0 -.- 1.6 -.- TOPALUSAGI-BASKIL (ELAZIG) İlksel

2021.11.15 03:29:03 37.8825 26.9390 11.1 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.11.15 02:56:26 40.3310 27.5332 12.2 -.- 2.5 -.- KINALAR-GONEN (BALIKESIR) İlksel

2021.11.15 02:09:39 40.3338 27.5355 10.5 -.- 3.0 2.8 CIFTECESMELER-GONEN (BALIKESIR) İlksel

2021.11.15 01:41:51 36.5373 27.1308 6.2 -.- 2.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.11.15 01:28:03 37.3402 35.0060 3.1 -.- 1.6 -.- KARAKILIC-KARAISALI (ADANA) İlksel

2021.11.15 00:28:37 36.5350 27.2005 5.0 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.11.15 00:26:33 37.4960 30.9352 2.1 -.- 2.1 -.- MUEZZINLER-SUTCULER (ISPARTA) İlksel

2021.11.15 00:11:56 35.1287 25.2022 2.5 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) REVIZE01 (2021.11.15 00:12:04)

2021.11.15 00:03:58 38.3548 28.4090 5.3 -.- 1.1 -.- SOGUKYURT-ALASEHIR (MANISA) İlksel