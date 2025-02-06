Depremde can verenler için pedal çevirecek

Hataylı bisikletli Fikri Önal,, depremde yaşamını yitirenler için 1600 kilometre pedal çevirecek.

Dörtyol Şampiyon Bisiklet Topluluğu üyesi 32 yaşındaki Önal, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yaşamını yitirenleri pedal çevirerek anmaya karar verdi.

Önal, yolculuğunu başlatacağı Dörtyol Belediyesi önünde gazetecilere, daha önce uzun süren yolculuklara çıktığını ancak bu turun kendisi için daha kıymetli olduğunu söyledi.

1600 KİLOMETRE KATEDECEK

Osmaniye, Adana, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kilis'e gideceğini belirten Önal, turu Hatay'da sonlandıracağını ifade etti.

Önal, bisikletiyle 1600 kilometre katedeceği etkinliği 10 günde tamamlamayı hedeflediğini anlattı.

Konuşmanın ardından yola çıkan Önal'ı uğurlayanlar arasında, AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, Dörtyol Kaymakamı Ümit Altay ve Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç da yer aldı.