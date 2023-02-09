Türkiye 6 Şubat tarihinde güne deprem ile uyandı. Kahramanmaraş merkezli sarsıcı depremlerin etkisi sürüyor. 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7,7'lik ve ardından 7,6'lık Kahramanmaraş depremi ve 6,4'lük Gaziantep depremi; 10 ilde büyük yıkımlara sebep oldu. Ülkede 7 günlük yas ve deprem bölgesi için OHAL ilan edilirken can kaybı ve hasarın boyutu artmaya devam ediyor. İşte, Kahramanmaraş depremi son dakika gelişmeleri ve ölü, yaralı sayısı hakkında merak edilen güncel bilgiler...