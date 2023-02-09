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Can kaybı ve hasar artıyor! İşte depremde son dakika gelişmeleri

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkisi hala devam ediyor. Can kaybı ve hasar boyutuna ilişkin güncel açıklamalar devam ederken enkaz çalışmaları sürüyor. Kahramanmaraş, Malatya, Adana, Osmaniye, Hatay, Gaziantep gibi birçok çevre ili etkileyen depremde son durumu, ölü ve yaralı sayılarına ilişkin güncel bilgileri haberimizde bir araya getirdik. İşte depremde son durum...

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  • DEPREMDE SON DURUM/DAKİKA: Depremde kaç kişi öldü, ölü, yaralı sayısı kaç, kaç bina çöktü? Depremde ölenlerin, yaralananların isimleri açıklandı mı?

    Türkiye 6 Şubat tarihinde güne deprem ile uyandı. Kahramanmaraş merkezli sarsıcı depremlerin etkisi sürüyor. 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7,7'lik ve ardından 7,6'lık Kahramanmaraş depremi ve 6,4'lük Gaziantep depremi; 10 ilde büyük yıkımlara sebep oldu. Ülkede 7 günlük yas ve deprem bölgesi için OHAL ilan edilirken can kaybı ve hasarın boyutu artmaya devam ediyor.  İşte, Kahramanmaraş depremi son dakika gelişmeleri ve ölü, yaralı sayısı hakkında merak edilen güncel bilgiler...
  • DEPREMDE SON DURUM/DAKİKA: Depremde kaç kişi öldü, ölü, yaralı sayısı kaç, kaç bina çöktü? Depremde ölenlerin, yaralananların isimleri açıklandı mı?

    TÜRKİYE DEPREM İLE SARSILDI

    6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Diğer yandan Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep ve Adıyaman'da çok sayıda deprem meydana geldi. AFAD 6 Şubat Pazartesi günü saat 13:24'te Gaziantep Elbistan merkezli diğer depremin büyüklüğünü ise 7.6 olarak açıklandı.
  • DEPREMDE SON DURUM/DAKİKA: Depremde kaç kişi öldü, ölü, yaralı sayısı kaç, kaç bina çöktü? Depremde ölenlerin, yaralananların isimleri açıklandı mı?

    7,7 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM 10 İLİ VURDU

    Cumhurbaşkanı Fuat Oktay, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

    "10 ilimizi etkileyen deprem. İlk andan itibaren tüm bakanlarımızla birlikte AFAD'da toplanmaya başladık, gerekli görevlendirmeleri yaptık. Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren bire bir depremi takip etmekte ve yönetmektedir. Ekiplerimiz sahada." dedi. 
  • DEPREMDE SON DURUM/DAKİKA: Depremde kaç kişi öldü, ölü, yaralı sayısı kaç, kaç bina çöktü? Depremde ölenlerin, yaralananların isimleri açıklandı mı?

    DEPREMDE SON DURUM: CAN KAYBI ARTIYOR!

    AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, depremlerde 12 bin 391 kişinin hayatını kaybettiği, 62 bin 914 kişinin yaralandığı bildirildi.
  • DEPREMDE SON DURUM/DAKİKA: Depremde kaç kişi öldü, ölü, yaralı sayısı kaç, kaç bina çöktü? Depremde ölenlerin, yaralananların isimleri açıklandı mı?

    İL İL CAN KAYBI VE YARALI SAYISI AÇIKLANDI

      VEFAT YARALI
    KAHRAMANMARAŞ 530 2900
    HATAY 872 2766
    OSMANİYE 293 1315
    ADIYAMAN 720 400
    DİYARBAKIR 92 770
    ŞANLIURFA 95 1791
    GAZİANTEP 481 3890
    KİLİS 22 417
    ADANA 146 2611
    MALATYA 166 3298

    *Tablodaki veriler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın 7 Şubat 2023 Salı günü sabah saatlerinde yaptığı açıklamaya göredir.
  • DEPREMDE SON DURUM/DAKİKA: Depremde kaç kişi öldü, ölü, yaralı sayısı kaç, kaç bina çöktü? Depremde ölenlerin, yaralananların isimleri açıklandı mı?

    DEPREMDE KAÇ BİNA YIKILDI?

    Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana'da yıkıma neden olan Kahramanmaraş ve Gaziantep depreminde bina ihbarları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kahramanmaraş merkezli depremlerde şu an itibarıyla yıkılan bina sayısı 6 bin 444." ifadelerini kullandı.

    Hasarın boyutunda yeni bilgiler gelmeye devam ettikçe haberimizi güncelleyeceğiz.
  • DEPREMDE SON DURUM/DAKİKA: Depremde kaç kişi öldü, ölü, yaralı sayısı kaç, kaç bina çöktü? Depremde ölenlerin, yaralananların isimleri açıklandı mı?

    GENEL HAYATA ETKİLİ AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

    Depremin yıkıma neden olduğu Kahramanmaraş, Osmaniye, Şanlıurfa, Kilis, Adana, Diyarbakır, Adıyaman, Hatay, Malatya ve Gaziantep illeri genel hayata etkili afet bölgesi ilan edildi.
  • DEPREMDE SON DURUM/DAKİKA: Depremde kaç kişi öldü, ölü, yaralı sayısı kaç, kaç bina çöktü? Depremde ölenlerin, yaralananların isimleri açıklandı mı?

    10 İL AFET BÖLGESİ VE OHAL İLAN EDİLDİ 

    Bununla birlikte, yaşadığımız deprem afetinin ve etkilerinin vahameti, fevkalade tedbirler almamızı zorunla hale getirmektedir. Depremin yaşandığı 10 ilimizi, genel hayata etkili afet bölgesi olarak ilan ediyoruz.

    Arama-kurtarma faaliyetlerinin ve sonrasındaki çalışmaların süratle yürütülebilmesini temin için, Anayasa’nın 119’uncu maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak Olağanüstü Hal ilan etme kararı aldık. Deprem yaşanan 10 ilimizi kapsayacak ve üç ay sürecek bu kararla ilgili Cumhurbaşkanlığı ve Meclis süreçlerini hızla tamamlayacağız.
  • DEPREMDE SON DURUM/DAKİKA: Depremde kaç kişi öldü, ölü, yaralı sayısı kaç, kaç bina çöktü? Depremde ölenlerin, yaralananların isimleri açıklandı mı?

    7 GÜNLÜK MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ 

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle milli yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir." ifadelerini kullandı.
  • DEPREMDE SON DURUM/DAKİKA: Depremde kaç kişi öldü, ölü, yaralı sayısı kaç, kaç bina çöktü? Depremde ölenlerin, yaralananların isimleri açıklandı mı?

    AFAD AÇIKLAMA YAPTI

    "Depremzede vatandaşlarımızın barınması için bölgede, 50.818 AFAD Aile Yaşam Çadırının kurulumu tamamlandı.

    Bölgede AFAD, PAK, JANDARMA, DAK, Milli Savunma Bakanlığı, UMKE, İtfaiye, Milli Eğitim Bakanlığı, Güven, STK ve Gönüllüler, Güvenlik, Yerel Destek Ekipleri’nden görevlendirilen personel ile uluslararası arama kurtarma ekiplerinden oluşan toplam arama ve kurtarma personeli sayısı 79.110’dur. Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde diğer ülkelerden yardım için gelen 5.309 personel afet bölgesine sevk edilmiştir.
  • DEPREMDE SON DURUM/DAKİKA: Depremde kaç kişi öldü, ölü, yaralı sayısı kaç, kaç bina çöktü? Depremde ölenlerin, yaralananların isimleri açıklandı mı?

    Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör vb. iş makineleri olmak üzere toplam 5.402 araç sevk edilmiştir. Afet bölgelerine 31 vali, 70’in üzerinde kaymakam ile 68 il müdürü görevlendirilmiştir..

    Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı toplam 104 hava aracı ile İstanbul, Ankara ve İzmir’den bölgeye personel ve malzeme sevkiyatı için hava köprüsü kurulmuştur.
  • DEPREMDE SON DURUM/DAKİKA: Depremde kaç kişi öldü, ölü, yaralı sayısı kaç, kaç bina çöktü? Depremde ölenlerin, yaralananların isimleri açıklandı mı?

    Bölgeye personel, malzeme sevkiyatı ve tahliye amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 9, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 1 olmak üzere toplam 10 gemi görevlendirilmiştir.

    Afet bölgesine AFAD’dan 1.389.774.06,04 TL ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 250.000.000 TL olmak üzere toplam 1.639.774.016,074 TL acil durum ödeneği gönderilmiştir.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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