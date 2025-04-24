Depreme yemekhanede yakalandılar; bir işçi bayılırken bir kişi yemek yemeye devam etti - Güncel Haberler

Depreme yemekhanede yakalandılar; bir işçi bayılırken bir kişi yemek yemeye devam etti - Güncel Haberler

Depreme yemekhanede yakalandılar; bir işçi bayılırken bir kişi yemek yemeye devam etti İstanbul'da dün meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depreme Gaziosmanpaşa'daki iş yerinin yemekhanesinde yakalanan işçiler panik yaşarken bir kişinin baygınlık geçirdiği, bir başka işçinin ise yemek yemeye devam ettiği güvenlik kameralarına yansıdı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 24.04.2025 - 19:14 Güncelleme: 24.04.2025 - 19:20 facebook

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