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Depremzede kira yardımı uzatılacak mı? Depremzedelere kira yardımı ne zaman bitiyor? Depremzedelere kira yardımı, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından yapılmaya başladı. 11 ili etkileyen ve tüm Türkiye'ye yasa boğan depremler sonrasında AFAD, afetzedelere bir yıl sürecek kira yardımı ödemelerini yaptı. Yeni yıla girilmesiyle birlikte "Depremzede kira yardımı uzatılacak mı, ne zaman bitiyor?" soruları gündeme geldi. İşte, konuya ilişkin detaylar... Habertürk Giriş: 24.01.2024 - 13:59 Güncelleme: 24.01.2024 - 13:59 facebook

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Depremde yıkılmış, yıkılacak veya ağır, orta hasarlı binaları bulunan ve çadırlarda kalmak istemeyen afetzedelere kira ve barınma yardımı sunuluyor. Depremzede kira yardımı başvuruları AFAD tarafından alınıyor. Bir yıl süreyle verilmesi planan desteğe ilişkin "Depremzede kira yardımı uzatılacak mı?" sorusu araştırması başladı. İşte, güncel bilgiler...

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DEPREMZEDE KİRA YARDIMI UZATILDI MI, NE ZAMAN BİTİYOR? Afetzede kira desteğinin 1 yıl süre ile ödeneceği belirtilmişti. Depremzede kira yardımı ödeme süresine dair ise henüz bir açıklama bulunmuyor. Konuya ilişkin paylaşım yapıldığında haberimize eklenecek.

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DEPREMZEDE KİRA YARDIMI NE KADAR? 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri ardından depremde ev sahibi olanlar için 5 bin TL, kiracı olanlar ise 3 bin TL olarak ödeme yapıldığı biliniyor. Depremzede kira desteği için başvurular e-Devlet şifresi ile "Afetzede Barınma Desteği Başvurusu" ekranından alınıyor.

Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

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