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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Derin Atakan, 16. sırada tamamlayarak elendi - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Derin Atakan, 16. sırada tamamlayarak elendi

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yelken branşı Formula Kite kategorisinde milli yelkenci Derin Atakan, organizasyonu 16'ncı sırada tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 19:48 Güncelleme: 07.08.2024 - 19:49
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        Derin Atakan, organizasyona veda etti!
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        Milli yelkenci Derin Atakan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yelken branşı Formula Kite kategorisinde organizasyonu 16'ncı sırada bitirdi.

        Marsilya Marina'da gerçekleştirilen ve Derin Atakan'ın da mücadele ettiği organizasyonda, olumsuz koşullar nedeniyle bugünkü yarışlar yapılamadı.

        Paris 2024 programına göre 20 yarış üzerinden yapılması planlanan Formula Kite mücadelesi sürekli tekrarlayan olumsuz koşullar nedeniyle 6. yarışın ardından sona erdirildi.

        Derin Atakan, organizasyonu 16'ncı sırada tamamlayarak finallere kalma başarısı gösteremedi.

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