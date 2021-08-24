Derviş Eroğlu yoğun bakımda

KKTC 3. Cumhurbaşkanı Sayın Derviş Eroğlu sağlık durumu hakkında Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Müfit C Yenen açıklama yayınladı.

Açıklamada "KKTC 3. Cumhurbaşkanı Sayın Derviş Eroğlu’nun Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde takibine devam edilmektedir. Tedbir olarak yoğun bakım koşullarında tutulan Sayın Eroğlu’nun sağlık durumu stabildir. Tüm yaşamsal fonksiyonları düzenli olarak izlenmektedir ve herhangi bir cihaza bağlı değildir. Uygulanmakta olan tedavinin olumlu sonuçlarının kısa sürede alınacağı gözlenmektedir. Sayın Eroğlu’nun sağlık durumu ile ilgili yarın daha detaylı bir açıklama yapılacaktır. denildi