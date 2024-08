Dervişoğlu ve Davutoğlu'ndan Can Atalay açıklaması İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, düzenledikleri ortak basın toplantısında, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un cuma günü Meclis'i Can Atalay'la ilgili olağanüstü toplantıya çağırmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Dervişoğlu, "Can Atalay, TBMM kürsüsünde yemin etmeli ve TBMM'deki sıralarda kendi yerine oturmalıdır." derken, Davutoğlu, "Can Atalay'ın milli iradenin tecellisi, Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararın uygulanması ve milletin tekrar Meclis'e ve yargıya güven duyması için bu yanlış işlemin düzeltilmesi lazım." dedi.

